Unzué, en A Coruña: "Enhorabuena al Deportivo, estáis a mitad de camino, os esperamos en Primera"

El exentrenador y exfutbolista Juan Carlos Unzué, diagnosticado de ELA, ofreció una charla en la tarde de este martes en la sede de Afundación, con el títuloUnzué: una historia de vida. Comenzó su intervención felicitando al Deportivo de La Coruña por su ascenso: "Lo primero que quiero decir es dar la enhorabuenaal Dépor por ese ascenso a Segunda. Esto es un camino, estáis a mitad de camino. Pronto vais a volver a Primera División, lo que quieren todos los coruñese, y donde os esperamos. Como portero he podido sufrir la época de ese Superdépor. Estaré esperando ver esos derbis contra el Celta y ojalá que también con el Racing de Ferrol. Sería fantástico para Galicia", señaló.

Posteriormente, y ante un auditorio lleno en el que estaba el entrenador del Deportivo, Imanol Idiakez, y el director deportivo, Fernando Soriano, Unzué relató sus enseñanzas vitales y habló de la necesidad de luchar para conseguir ayudas institucionales para la ELA. "Somos unos cuatro mil afectados. Hoy perderemos a tres compañeros más o menos y hoy se unirán al equipo otros tres. A día de hoy no tiene tratamiento ni cura. En la fase final, la pregunta del doctor es: ¿Tienes recursos económicos para tener personas que te cuiden 24 horas al día y 365 días al año? Para el 95% la respuesta es que no. Y algunos de ellos, queriendo vivir, se ven obligados a morir por la falta de ayudas de la Administración. No encontramos cuidadores formados. Y los gastos corren a cargo del enfermo y su familia. Más de 60.000 euros solamente en cuidadores. Estamos luchando por ello, pidiendo una ley ELA y espero que lo vamos a conseguir entre todos".

Aprendizajes de vida

"El primer aprendizaje está relacionado con el fútbol. El fútbol me ha dado la posibilidad de crecer incluso un poco antes que la mayoría de la gente. Nos ha hecho personas muy resilientes. Las derrotas aparecen más pronto que tarde y la derrota conlleva frustración. Pero tenemos la fortuna de que competimos cada semana. El fútbol nos da la posibilidad de ser personas muy resilientes. También el deporte me ha dado la posibilidad de adquirir una serie de valores como el compromisos con un club, compañeros, entrenador, etc. También el valor del esfuerzo, trabajo en equipo. Y un valor que para mí es muy importante en las personas que es el valor de la empatía".

"El segundo aprendizaje tiene relación con los dos siguientes:

Yo he podido confirmar estos últimos años algo que venía muchas veces comentando con amigos y familiares y es la gran capacidad que tenemos las personas de adaptación. Ahora lo estoy comprobando en primera persona. En mi vida hubiese pensado que pudiese tener una capacidad tan grande. Si me preguntan hace años: ¿Tú crees que podrías ser feliz en una silla de ruedas? Habría comentado que imposible.

Me habría equivocado. Desde que estoy en esta silla, hace ya tres años, he tenido muchos momentos de felicidad".

Experiencia como primer entrenador

"Todos tenemos personas a nuestro alrededor que estarán encantadas de ayudarnos si se lo pedimos. Hay que tener la humildad para mostrar esa debilidad. Yo en el 2010, era entrenador de porteros del Barcelona en la mejor época y entendía que era el momento idóneo para llevar a cabo lo sueño que era ser primer entrenador. Me tiré a la piscina y me fui para Soria. La pretemporada fue un espectáculo Llegó la primera jornada y perdimos en Vallecas. Segunda jornada contra el Celta y perdimos. Copa nos eliminaron en la prórroga. Cuarto partido y perdimos. En ese momento, yo estaba perdido, bloqueado totalmente. Entonces decidí llamar a María, mi mujer, y le conté a mi mujer absolutamente todo lo que pensaba y sentía. Esa debilidad que transmitía en el fondo. Cuando terminó esa llamada la sensación fue de 'qué alivio'. Y pensé: 'Quizá me ha ido bien esta llamada'.

Y llamé a amigos míos que han vivido estás situaciones. Llamé a Luis Enrique. Y cuando terminé de explicarle, me dice: '¿Cuántas jornadas habéis perdido?'. 'Cuatro'. 'Te quedan siete. Dale fuerte, confía en ti mismo y dale que vas a a salir de ahí'. Voy a llamar a Pep Guardiola. Y me dice: ¿Y tú te crees original? ¿El único que ha sufrido ese tipo de pesadilla? Cómo se suele decir: mal de muchos consuelo de tontos pero alivia la hostia".

Aceptar la enfermedad



"Y la tercera: La vida me puso en un momento crítico y es el momento donde me diagnosticaron ELA. Apareció para mí la palabra mágica y es aceptar. Aceptar que eso que ya no podía controlar iba a ser parte de mi vida. Esa aceptación me dio la posibilidad de plantearte qué podía hacer con estas complicadas circunstancias. Yo creo que no hay demasiadas cosas que no podamos ni cambiar ni controlar pero sí puedo deciros que si aparecen, lo aceptéis porque esa aceptación va a va hacer que viváis de la mejor manera posible".



Otro aprendizaje que es algo que me está ocurriendo últimamente y que me da mucha tranquilidad: Echar la vista atrás y encontrarme con una frase muy corta: 'Juan Carlos, lo intentaste'. Ese lo intentaste para mí está relacionado con la valentía, el atrevimiento. Eso me genera muchísima tranquilidad porque si en vez de ese Juan Carlos lo intentaste, si yo me encontrase con y si hubieses hecho esto o aquello, tendría mucha frustración".

"Las dos últimas experiencias o aprendizajes dos: Una es que yo tengo la sensación de que lo peor que le puede pasar a una persona enferma es sentirse sola. Os animo a que los acompañéis. No los dejéis que tengan la sensación de soledad. Creo que es vital. Y la última es que, cuando uno está enfermo, la gente que nos viene a ver presta atención al enfermo y, curiosamente, nuestra enfermedad no afecta exclusivamente al enfermo sino también al entorno más cercano. ¿Quién cuida al cuidador?".