Unionistas-Deportivo: dónde ver y escuchar el partido

Unionistas y Deportivo afrontan la tercera jornada de liga de la primera fase de la Segunda División B empatados a cuatro puntos. Los locales llegan de empatar en Pasarón contra el Pontevedra, mientras queel equipo de Fernando Vázquez consechó un 0-0 en el Vero Boquete de Santiago contra el Compostela.

El césped artificial del estadio Reina Sofía ha sido el tema de la semana en A Coruña. El técnico se ha llevado a sus jugadores a trabajar en esa superficie para intentar que se adaptan lo máximo posible y que no influye en exceso en el encuentro. El duelo se jugará a puerta cerrada

HORARIO DEL PARTIDO

Domingo 1 de noviembre a partir de las 16 horas. El Deportivo viajará con las bajas por lesión de Eneko Bóveda y Salva Ruiz y la ausencia de Diego Rolan, que sigue en Uruguay para obtener el permiso de trabajo que le permite poder empezar a jugar. Vázquez tendrá que cambiar el once que alineó en las dos primeras jornadas. Valín entrará en el lateral derecho y no se descarta que ponga a Miku acompañando a Beauvue en ataque. El entrenador seguirá sin poder sentarse en el banquillo. Cumplirá el tercero de los cuatro partidos de sanción.

DÓNDE VER EL UNIONISTAS-DEPORTIVO

Los derechos de televisión del club castellano leonés los tiene Footters. La forma de ver el tercer compromiso del torneo del cuadro coruñes es a través de esta plataforma de streaming. Esta semana, Footters y el Deportivo anunciaban un acuerdo por el que los socios del club blanquiazul podrían ver los cuatro partidos del Dépor fuera de Galicia en la primera fase, además del resto de servicios de la plataforma, por 12,99 euros.

Además, como siempre, habrá TIEMPO DE JUEGO CORUÑA. Desde las 15:45, en el 99.9 FM (COPE MÁS CORUÑA), en cope.es eligiendo la emisora de A Coruña y en las aplicaciones de Cope y Tiempo de Juego, podrás seguir, minuto a minuto, todo lo que pase en el estadio Reina Sofía, con Pepe Torrente, Leticia Chas, Paco Liaño y Juan Yordi.

