Unión, fútbol y rigor económico

“Portaremos una bandera de unión para cerrar la fractura”. Es una de las ideas fuerza de la campaña de Jesús Martínez Loira para lograr llegar a la presidencia del Deportivo. Loira trabajó en el club en la etapa de Lendoiro y de Tino Fernández y aspira a que ambos presidentes sean piezas importantes en el futuro de la entidad. Quiere aprovechar la experiencia de ambos en su etapa como máximo dirigente si finalmente es elegido en la Junta de Accionistas del 28 de mayo. “Queremos una candidatura de unión y que el deportivismo se adhiera a la bandera de la unión; una candidatura de fútbol, que se enganche de nuevo al fútbol modesto y que se vuelvan a tener unas categorías inferiores referente en Galicia y mantener el rigor económico y organizativo”, indicó.

Dentro de las grandes líneas maestras del candidato destaca la creación de un Senado blanquiazul, con los socios de oro y plata, para que puedan tomar decisiones de calado, como puede ser el tema de A Coruña o La Coruña en el nombre del club. Además, pretende que su Consejo de Administración lo formen ocho miembros, seis de su equipo y otros dos consensuados con Estrella Galicia, máxima accionista, y ABANCA.

“He salido a una primera línea mediática porque he llegado al convencimiento de que si no lo hacía yo no lo iba a hacer nadie. No me voy a perdonar no intentarlo. Prefiero intentarlo y fracasar a no intentarlo”, explicó un Loira que también quiso dejar claro que no es el candidato de nadie y le deberá nada a nadie si sale elegido. Dice llegar sin hipotecas futuras: “No vengo a liderar ninguna candidatura única, de consenso ni candidato tapado, ni títere de no se quién. Para nada No me acordado nada con nadie. Voy por libre y no le he pedido permiso a nadie”

Martínez Loira no quiso dar los nombres de su Consejo ni de ningún cargo a nivel deportivo. El lunes se reunirá con Lendoiro y Tino Fernández, por separado, a los que quiere comunicar los miembros de su equipo.