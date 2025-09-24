El último Deportivo líder de Segunda: temporada 2013-2014 que terminó con el ascenso. "Partido a partido"

GRA197. A CORUÑA, 31/05/2014.- El defensa del Deportivo, Carlos Marchena (d), celebra con sus compañeros Diego Ifrán (c) y el chileno Bryan Martin Rabello, el gol marcado ante el Real Jaén, el primero del equipo, durante el partido correspondiente a la 41 jornada de Liga de Segunda División que disputan en el estadio de Riazor, en A Coruña. EFE/ Cabalar

El Deportivo ha terminado la jornada sexta como líder de Segunda División. La victoria 4-0 al Huesca en Riazor, unido al empate del Racing de Santander en Córdoba, hace que el equipo blanquiazul se coloque en lo más alto de la tabla. La última vez que el cuadro coruñés estuvo en esa posición fue en mayo de la temporada 2013-2014. Ese Dépor, entrenando por Fernando Vázquez, logró el ascenso a Primera División. En la plantilla había una mezcla de jóvenes y veteranos, además de canteranos. Uno de ellos era Juan Domínguez, que aporta algunas claves de ese curso. “Hicimos un mix de gente de casa y de fuera y creamos un bloque y un vestuario muy bueno. La clave en una competición tan larga como te vayas de enfocarte solo en el siguiente partidos... es difícil. No se puede pensar que por la inercia te va a ir bien. Mentalidad de ir partido a partido”.

Esa campaña empezó de forma muy diferente a la actual. Hoy el objetivo de pelear por el ascenso está claro, ese curso era distinto: "Tengo muy buen recuerdo de esa temporada. Empezó con mala pinta, con muchas bajas después del descenso y éramos pocos profesionales en pretemporada. Se hablaba de que el objetivo era más la salvación que el ascenso", reflexiona Juan Domínguez. También ahonda en el tema Germán Lux: "La Segunda es larga y te vas a encontrar con momentos buenos y sostenerlo lo máximo que se pueda. A nosotros nos costó mucho. El equipo lo armó Fernando y jugábamos mucho en equipo. Los partidos eran de resultados cortos", indica el argentino, que estuvo presente el pasado viernes en Riazor

Tanto Lux como Juan Domínguez tienen mucha experiencia en momentos muy buenos y también malos. El Deportivo de Hidalgo ha empezado de forma notable, con cuatro victorias y dos empates. Por ahora, todo es positivo. Pero en una Segunda tan larga, con tantos partidos, pueden llegar momentos más complicados. "Unidos y en equipo, pensando en que el equipo es lo más importante. Ojalá que nunca venga la mala racha. Cuando hay momentos difíciles lo sostiene la unidad y el trabajo. No hay que desenfocarse porque llegue una o dos derrotas. Unidad", receta el arquero. "Asumir que son cosas normales, que es imposible ganar todos los partidos y no perder la confianza. Si la cabeza se va a otro lado no te vas a poder reenganchar. Los malos momentos son un tema mental. No pasa nada, hay que seguir remando. Pensar en el siguiente partido, lo de atrás, queda atrás. Focus en el partido", reflexiona Juan Domínguez.

PORTEROS: 1 Lux, 13 Fabricio, 26 David Gómez y 27 Marc Martínez.

DEFENSAS: 2 Manuel Pablo, 5 Marchena, 15 Laure, 16 Luisinho, 17 Ayoze (baja en invierno), 22 Seoane, 23 Kaká (baja en invierno), 23 Lopo (fichado en invierno), 28 Insua, 29 Uxío, 34 Deák y 35 Quique Fornos.

CENTROCAMPISTAS: 3 Sissoko (fichado en invierno), 4 Álex Bergantiños, 7 Antonio Núñez, 8 Rudy (baja en invierno), 10 Juan Domínguez, 14 Rabello (fichado en invierno), 16 Bruno Gama (baja en septiembre), 19 Culio (baja en invierno), 20 Wilk, 25 Juan Carlos, 30 Bicho, 31 Teles y 33 Cañi.

DELANTEROS: 9 Borja Bastón, 11 Arizmendi, 17 Salomão (fichado en invierno), 18 Toché (fichado en invierno), 19 Ifrán (fichado en invierno), 24 Luis Fernández y 32 Dani Iglesias.