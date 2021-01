Uche Agbo es duda para el Deportivo-Compostela del domingo a las cinco de la tarde en Riazor. El centrocampista no saltó al césped de la ciudad deportiva de Abegondo por molestias en el aductor. Rubén de la Barrera estará pendiente de su evolución para saber si mañana lo puede incluir en la lista de convocados. El técnico hizo una prueba en la sesión de trabajo co Carlos Abad en portería; Derik de lateral derecho, Salva en el izquierdo, con Mujaid y Granero como centrales; Bergantiños y Celso Borges serían los medios centros si Agbo no se recupera, con Lara y Boja Galán en las bandas y Adri Castro y Rolan arriba. La vuelta del delantero urugayo es una gran noticia para el Dépor, que recupera a su máximo goleador. En tres partidos jugados, Rolan acumula dos tantos y una asistencia.

La enfermería sigue dando buenas noticias y Beauvue, Héctor Hernández y Miku ya empezaron ayer en Riazor a trabajar con el grupo y tienen muchas opcioes de poder estar en la convocatoria. No estarán seguro Eneko Bóveda, que tendrá que esperar hasta la próxima semana, Nacho González, que vio en Salamanca la quinta tarjeta amarilla y tiene que cumplir un partido de sancón, y Keko Gontán, que sufrió una recaída de su lesión muscular en el sóleo,,

Rubén de la Barrera espera que su equipo vaya dando pasos adelante: “Ganar como sea es una frase hecho. No es cuestión de ganar como sea y rezar lo que sabemos para que eso ocurra. Es cuestión de hacer las cosas bien para ganar. Como entrenador aspiramos a hacer las cosas muy bien para ganar. No es cuestión de personarse en el estadio, implorar a todos los santos y esperar a que salga cara. Aquí las cosas hay que merecerlas”.

El club ha decidido no vender entradas por las nuevas restricciones de la Xunta, por le evolución de la pandemia de la COVID 19 y por los compromisos de la entidad.