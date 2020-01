Uche Agbo confía en jugar en Albacete

Uche Agbo está ilusionado con su nueva etapa como blanquiazul, tal y como manifestó esta mañana en su presentación como nuevo futbolista del Deportivo. El nigeriano estaba pendiente de pasar distintos exámenes médicos y, por ese motivo, su fichaje ha tardado en hacerse oficial. “Estoy perfectamente. Lo que pasa es que, cuando vine, no estaba el cardiólogo y tuve que esperar. Todo está bien y estoy preparado para jugar”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Para que el futbolista pueda ser inscrito tiene que producirse una salida, algo que Uche Agbo espera “que se solucione entre hoy y mañana”. “El equipo está bien y simplemente estaba en una mala racha. Creo que está mejorando y, jugando yo, creo que causaré un impacto en el juego”, declaró.

El mediocentro tiene ya experiencia en el fútbol español, en las filas del Granada y el Rayo Vallecano. “Cuando estaba aquí sabía que el Deportivo era uno de los equipos grandes de la liga española y cuando jugué aquí me causó impresión y quería jugar en este ambiente”, apuntó.

Uche Agbo explicó sus características en el terreno de juego. “Siempre doy el cien por cien, marco bien, corro y mantengo el balón. Los que no me conocen cuando me den la oportunidad de jugar verán lo que puedo aportar”, finalizó el centrocampista, que ha llegado cedido del Standard de Lieja hasta final de temporada y con opciones de ampliación.