Uche Agbo completa un centro del campo de garantías

Uche Agbo seguirá luciendo la camiseta del Deportivo de La Coruña. El futbolista nigeriano era un objetivo claro de la dirección deportiva blanquiazul y, después de varias semanas de negociación con el Standard de Lieja -club al que pertenece- y también con el propio jugador, ya se ha llegado a un acuerdo. Con esta operación, la entidad herculina completa y con garantías la zona del centro del campo con Álex Bergantiños, Celso Borges, Uche Agbo y Gandoy.

El mediocentro rindió a gran nivel en el tramo final de la campaña pasada hasta su lesión de rodilla que lo llevó a perderse los últimos cinco encuentros. Desde su llegada al Deportivo en el pasado mercado de invierno, Uche disputó un total de nueve encuentros con la elástica blanquiazul y 504 minutos.

El presidente Fernando Vidal ya había explicado la semana pasada en Deportes Cope Coruña que tenía buenas sensaciones con respecto a la continuidad del centrocampista nigeriano. "De momento no hemos llegado a un acuerdo definitivo. Tenemos buen 'input' con este tema, pero hay equipos que están interesados y yo creo que esta semana se resolverá", declaró el mandatario deportivista.

Y Claudio Beauvue reconoció también que estaba tratando de convencer a Uche Agbo para que diese el 'sí' al Deportivo de La Coruña. “La verdad es que sí, que yo he estado hablando con Uche. No sé si puedo decir más cosas, no sé cómo va la cosa con el club, pero lo que es seguro es que él se quiere quedar, quiere ayudar al club y que el Dépor suba otra vez a Segunda, pero luego ya es cosa de clubes”, declaró el delantero de Guadalupe.