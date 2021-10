Trilli recibe el alta médica tras lesionarse con España sub-19

A Coruña, 15 oct (EFE).- Mes y medio después de haberse lesionado con la selección española sub-19, el lateral derecho del Deportivo Álvaro Trilli vuelve a estar a disposición de su entrenador, Borja Jiménez, para el partido de este sábado con el San Sebastián de los Reyes, aunque no está previsto que tenga minutos en esa cita de Primera Federación.



El técnico confirmó que el jugador, que fue campeón de España juvenil con el Deportivo en verano y debutó con el primer equipo en la jornada que abrió la temporada, estará en la lista de convocados, pero no formará parte de la alineación ni jugará, a menos que le necesite.



"Trilli ha terminado la sesión con el grupo, está en ese proceso de reincorporarse al grupo con total normalidad, estará en la convocatoria por si fuera obligatorio que tuviera que jugar, pero tenemos que tener cautela porque lleva seis semanas de baja y lleva media sesión con el grupo. La idea es que no participe salvo que sea obligatorio", apuntó.



Para el partido con el San Sebastián de los Reyes, correspondiente a la octava jornada de la temporada, el técnico tiene las bajas de Pablo Trigueros, con un esguince de tobillo, Jorge Valín, con una dolencia en los aductores, y Alberto Benito, con problemas inguinales.



El Deportivo afronta esa cita, la primera en que Riazor tendrá disponible todo su aforo, con la necesidad de volver a ganar después de tres jornadas sin conseguirlo.



Los coruñeses empezaron la temporada con cuatro victorias, pero de los últimos nueve puntos en juego solo han sido capaces de sumar uno. EFE