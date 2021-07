La trayectoria de Miguel Llorente, el nuevo técnico del Dépor ABANCA

El madrileño Miguel Llorente Déniz cumplirá 39 años el próximo 10 de agosto y llega al Deportivo Abanca procedente del Barcelona B Femenino. La campaña pasada fue su única temporada como primer entrenador en un equipo femenino, pero cuenta con amplia trayectoria en las categorías inferiores del FC Barcelona. Trabajó como entrenador en la FCB Escola durante dos temporadas, y en 2017 se incorporó como segundo en el cuerpo técnico del Barcelona B femenino. Desarrolló ese cargo hasta 2020. Y en el último curso, ya como máximo responsable del banquillo, alcanzó la cuarta posición con el filial femenino blaugrana en el Grupo Norte de Reto Iberdrola.

Miguel Llorente se despidió del club catalán hace dos semanas con las siguientes palabras: “Se cierra una etapa de cuatro años maravillosa de mi vida, donde he aprendido y disfrutado todo lo que he podido y además me he sentido querido y apoyado por las personas con las que he compartido mi día a día. Repetiría una y otra vez el QUÉ y el CÓMO porque así lo he creído y estoy seguro de que cuando las cosas se hacen de corazón, la honestidad y sinceridad no fallan. Mientras espero mi próxima aventura, disfrutaré del momento”.

Su segunda entrenadora en el Deportivo será Ana González Rivera (Redondela, Pontevedra, 8 de xaneiro de 1995), que fue portera del equipo coruñés durante tres campañas, de 2016 a 2019. Como técnica, dirigió al primer equipo del Orzán SD las dos últimas temporadas en Primera División Gallega.

Van a continuar en el cuerpo técnico del Dépor ABANCA Aitor Prieto (coordinador y analista), Miguel García Esmorís (técnico ayudante), Carlos Domínguez (preparador físico) y Fran Martínez Nión (entrenador de porteras).