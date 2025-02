¿Por qué Thomas Heurtel juega con el dorsal número 13 en el Leyma Coruña?

Thomas Heurtel luce el dorsal 13 en sus partidos con la elástica naranja del Leyma Coruña. El base francés explicó en los micrófonos de Deportes Cope Coruña los motivos para elegir este número: "Mi número favorito es el número cuatro (1+3), el trece es el cumpleaños de mi mujer, y el número tres es cuando nació mi hijo, con lo que es un conjunto un poco".

La lucha por la salvación

El jugador de 35 años cuenta con un amplio número de títulos en su currículum, pero confiesa que la pelea por la permanencia la vive como un título más. "Para mí es como un título. Yo ya he abrazado el proyecto desde el minuto uno, hablando con el club y con el entrenador. Es un proyecto que me gustaba. Sabía que iba a tener muchos minutos en cancha, quería volver a jugar al baloncesto, que es lo que me hace feliz y ayudar a salvar al club es un proyecto y un objetivo que me gustan".

sus inicios en el baloncesto

"Tenía siete años y mi padre quiso que yo hiciese un deporte. Probé el atletismo, que era al lado de mi casa. Y al lado también había un pabellón de basket y un entrenador de niños. Era durante el verano. Empecé a entrenar y me gustó. De pequeño, yo jugaba más al fútbol en la calle con mis amigos que al baloncesto. Al baloncesto era más en club y, como mis amigos jugaban al fútbol, yo jugaba más al fútbol en la calle y en el colegio".

dejó su casa con doce años

"Me fui de casa muy pronto, a los doce años para un club importante de Francia, que estaba a seiscientos quilómetros de mi casa. Yo vivía ahí en una masía con otros jóvenes. Para mí no fue difícil porque era mi sueño ser profesional, pero para mis padres seguro que sí. Especialmente pera mi madre, que soy hijo único".

tres entrenamientos diarios

Thomas Heurtel tenía tan claro su sueño, que en esa etapa de su juventud aprovachaba cada minuto para entrenar: "Yo entrenaba mucho, hacía muchos sacrificios. Me levantaba muy pronto con un entrenador mío. Entrenaba a las seis de la mañana antes de ir al colegio hasta las siete y media, individual. Iba al colegio, comía, y entrenaba un poco haciendo tiros al mediodía y, después por la tarde, iba con el equipo. Yo estaba muy enfocado y quería llegar a mis objetivos sí o sí".