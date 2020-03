Tere Abelleira: "Lo primero que haré al salir de casa será coger un balón"

La deportivista Teresa Abelleira confiesa que a medida que el tiempo de cuarentena va pasando, le resulta más difícil llevar la situación. “El confinamiento hasta estos días lo llevaba bien pero se empieza a hacer un poco pesado y agobiante, y sobre la Liga también pensé que se reanudaría antes, pero visto lo visto no va a ser tan pronto”, comenta la centrocampista.

La futbolista blanquiazul asegura que echa mucho de menos el fútbol. “Lo que más echo de menos, lo que más necesito y lo primero que haré al poder salir de casa, será coger un balón, salir a un campo de fútbol. Tengo mono de fútbol y de disfrutar de los entrenamientos con mis compañeras”, señala.

La capitana deportivista confía en que todo lo sucedido no empañe la gran temporada realizada por el Deportivo Femenino. “Es una temporada que no vamos a olvidar nunca. Hemos hecho algo que ningún equipo recién ascendido hizo. Es una temporada que está siendo muy buena y podría quedar un poco en el olvido por este tema. Me daría un poco de rabia y espero que no sea así y se pueda acabar la liga”, declara.

Preguntada por la posibilidad de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo en el Deportivo de La Coruña, Teresa Abelleira contesta: “Nadie nos comentó nada, pero confío totalmente de las personas que dirigen el club y que todos vamos a salir bien de esta situación”.

La jugadora deportivista tiene de momento su futuro aparcado. “En ese tema ahora no pienso mucho ya que creo que lo importante es que nos mantengamos todos sanos y que se vuelva pronto a la competición”, finaliza.