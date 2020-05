Tere Abelleira, muy cerca del Real Madrid

El futuro de Tere Abelleira pasa por el Real Madrid. La jugadora no seguirá la próxima temporada en el Deportivo y está muy cerca de cerrar su fichaje por el club blanco. Desde hace semanas, se lleva hablando del futuro de la centrocampista. Desde la Plaza de Pontevedra se intentó llegar a un acuerdo con ella para que se mantuviese en la plantilla que entrena Manu Sánchez, pero siempre dejaron claro que había límites que no podrían sobrepasar y contra los que no podría competir.

El Real Madrid empezará el curso que viene su andadura con su propio nombre. Esta campaña ha sido de transición tras el acuerdo al que llegaron con el Tacón. Se mantuvo este nombre pero competían, por ejemplo, en la ciudad deportiva blanca. La idea que tienen es hacer un equipo potente y competitivo capaz de pelear con el Atlético de Madrid y con el Barcelona. La llegada de Tere a la capital de España se puede cerrar de forma definitiva en los próximos días. También vestirá la misma camiseta la portera Misa, que se alternaba con Esther Sullastres en la meta gallega.

Abelleira tiene 20 años y es internacional en las categorías inferiores de la selección. La pontevedresa llegó en 2016 al Dépor y ha sido una de las protagonistas de la evolución del equipo, con el ascenso a Primera y la consolidación de este año, convirtiéndose en la revelación de la categoría.

Más salidas

Otras compañeras también dejarán A Coruña. La buena temporada ha provocado el interés de varios conjuntos. María Méndez hace las maletas rumbo al Levante, mientras que Nuria Rábano apunta a la Real Sociedad. El club ha logrado la continuidad de futbolistas como Athenea o Peke, además de la renovación de Sara Álvarez, anunciada hoy mismo. El objetivo volverá a ser de nuevo lograr la permanencia en la máxima categoría.