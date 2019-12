“Tengo el corazón partío porque son dos equipos que llevo muy dentro”

Claudio Barragán, ex jugador del Deportivo y ex entrenador de la Ponferradina, fue el protagonista en Deportes Cope Coruña y reconoció tener el “corazón partío” de cara al partido del sábado en El Toralín. “Tengo el corazón partío ahora mismo porque son dos equipos que llevo muy dentro. La Ponferradina me dio la oportunidad de entrenar y hacer muy buenas temporadas y me siento muy querido por todo el mundo. En el Dépor, más de lo mismo, aunque hayan pasado muchos años, desde la lejanía noto el sentir de la gente ante esos jugadores que dieron tanto por el Dépor”, aseguró el que fue futbolista blanquiazul en el 'Superdépor'.

El valenciano sigue muy de cerca la situación del club herculino. “El Dépor lo llevo viendo desde que se inició el campeonato. Con tristeza y a la vez pensando que es algo inexplicable la situación del equipo ahora mismo. Cuando tú te marcas desde el principio unos objetivos que están al alcance de muy pocos, como es el ascenso, y ves que todo se da la vuelta y que ahora mismo se está luchando por la permanencia pues es triste. Esperemos que el equipo reaccione cuanto antes. Por supuesto que hay tiempo, por supuesto. En esta categoría tan igualada, es evidente que ganas dos partidos consecutivos y ves la luz. Por lo tanto, yo creo que sí que son ocho puntos, pero quedan 69 y por lo tanto yo creo que hay tiempo suficiente para darle la vuelta, pero principalmente yo creo que la clave está en ganar el primer partido. Esperemos que sea cuanto antes por el bien del equipo y sobre todo por esa afición tan grande que tiene el Dépor, que yo creo que está sufriendo”.

Con respecto a la posibilidad de llegar en un futuro al club deportivista como entrenador, Claudio Barragán señaló: “Creo que ya lo he dicho más de una vez y es algo que no depende de mí. Yo creo que hoy en día entre los entrenadores a veces no nos respetamos lo suficiente. El Dépor tiene entrenador y yo lo único que puedo es desearle toda la suerte del mundo a Luis César porque su suerte será la del Dépor y la del deportivismo, El Dépor sabe que yo estoy aquí para lo que haga falta”.