Vítor Silva fue presentado esta mañana como nuevo jugador blanquiazul. El luso lleva ya varios días trabajando con el grupo con normalidad y podría debutar contra el Almería el próximo viernes 22 de marzo. “Me encuentro bien. No puedo decir que estoy a mi mejor nivel. No podía jugar pero sí entrenaba. Creo que no tardaré en estar en mi mejor versión física”, comentó el portugués en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Con el equipo a siete puntos de la segunda plaza, el ex futbolista del Reus sigue confiando plenamente en las opciones del Deportivo de La Coruña. “Veo opciones todavía de ascenso directo. Sin ninguna duda. Creo que depende más de nosotros que de los equipos que están delante”, explicó.