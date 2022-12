Svensson: “Si viene Lucas, bienvenido sea, y seguro que aprenderé muchas cosas”

Desde la llegada de Óscar Cano al banquillo blanquiazul, Max Svensson ha sido titular en todos los partidos. Lleva diez encuentros como titular, 725 minutos y dos goles y hace un balance positivo de este 2022 que termina. “En lo personal yo creo que ha sido muy bueno por esa continuidad que me dio Óscar y por esos minutos que me está dando y que me dan un poco la vida. Porque yo llegué y no participaba nada, y luego me encuentro que empiezo de inicio, me sigue dando esa continuidad y para mí ha sido un gran cambio”, aseguró.

El Deportivo de La Coruña busca más gol en el mercado de fichajes y, en concreto, se centra en el nombre de Lucas Pérez. Al atacante catalán no le preocupa que aumente la competencia en la punta de ataque. “Creo que lo estoy llevando bien. Aquí, en el Dépor, siempre buscan los mejores jugadores y yo seguiré haciendo mi trabajo, esté el delantero que esté. Si viene lo que se ha hablado de Lucas, pues bienvenido sea, un delantero que es espectacular, como ya sabemos, que ha jugado en Primera, que ha jugado en la Premier, si viene, bienvenido, y aprender de él, que seguro que aprenderé muchas cosas”, declaró.

En la rampa de salida está otro de los atacantes blanquiazul. Gorka Santamaría apenas ha participado, a pesar de los quince goles que logró en el curso pasado. “Él está fastidiado por el tema de los minutos, igual que estaba yo al principio. Pero eso no quita que él está trabajando muy bien. Luego el que tiene que decidir es el míster y en este caso está decidiendo que juegue yo, pero obviamente que él también puede jugar. Y más allá de que pueda salir o no, yo creo que está entrenando bien y nos está haciendo muy buenos a lo dos esa competencia que tenemos”.