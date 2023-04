Svensson no pierde la fe: “Hasta que los puntos no digan lo contrario lo vamos a intentar y a pelear por ello"

El empate del Deportivo en A Malata contra el Racing de Ferrol dejó al equipo blanquiazul a cuatro puntos de los líderes, el Alcorcón y el Real Madrid Castilla. El filial blanco, además, le tiene el golaveraje ganando a los de Óscar Cano, que todavía deben recibir al cuadro alfarero en Riazor. Quedan seis jornadas y la situación es más complicada que la semana pasada porque ahora hay que esperar a que pinchen dos rivales en vez de uno. Pese a este situación, Svensson, que fue titular el pasado domingo, no pierde la esperanza: “Hasta que los puntos no digan lo contrario lo vamos a intentar y a pelear por ello”. En ese sentido, el atacante también valoró el ambiente que se ha encontrado en el vestuario después de un día de descanso: “Si los puntos no dicen los contrario, tenemos posibilidades. ¿Las caras? Estamos bien y tenemos que estar juntos y trabajar al máximo”.

Análisis del partido ante el Racing

El Dépor no concedió grandes ocasiones a los departamentales pero su producción ofensiva fue escasa. La doble ocasión de Villares y Arturo tras un robo del centrocampista y una acción de Quiles en la primera mitad. Demasiado poco para un equipo que necesitaba ganar. “No fue un partido fácil. No nos dejaban hacer nuestro juego por dentro y teníamos que golpear en largo. Fue complicado de cara a nuestro juego. No nos supimos encontrar y nos costó”

Pareja de Lucas

Cano apostó por la dupla Svensson Lucas para intentar tener más presencia ofensiva y mejorar el rendimiento lejos de Riazor. El plan no salió como se esperaba y los herculinos siguen sin ser capaces de ganar a domicilio. Sólo han logrado un triunfo en todo 2023. Max habla de cómo se repartieron el trabajo: “En la primera parte estuvimos los dos arriba pero no encontramos gente por dentro para jugar. En la segunda, le dijo a Lucas que bajase un poco y su pivote le hizo un marcaje individual y no le dejó tocar el balón. Que Lucas que pueda tocar balón nos perjudica"

El domingo llega el Ceuta

Es el mejor equipo de la segunda vuelta. Ha pasado de estar con pie y medio en Segunda RFEF a protagonizar una gran remontada y estar en estos momentos fuera del descenso. “Sabemos a lo que juegan. Les gustan tener la pelota y generar cosas con balón”, indica Max. En la ida, el Dépor se impuso por 1-2 en el último encuentro del año 2022, en un compromiso marcado por la fiebre que afectó a varios componentes de la plantilla, incluido el delantero cedido por el Espanyol.

Raúl será baja y Cano recupera a Isi Gómez

El lateral izquierdo fue expulsado por doble tarjeta amarilla en el tramo final del partido ante el Racing de Ferrol y no estará disponible de cara al duelo del domingo. El técnico podrá contar con Isi Gómez, ausente en A Malata por sanción. Además, el preparador andaluz está pendiente de la evolución de Pepe Sánchez, que está en la recta final de la recuperación de la rotura de fibras que se produjo ante el Celta B. En principio, el zaguero, que llegó en el pasado mercado de enero cedido por el Granada, debería recibir el alta médica y estar en condiciones de entrar en la lista de convocados.