Sullastres: “La primera plantilla se ha portado fenomenal”

Durante los últimos días, tanto el Dépor ABANCA como el Fabril han emitido comunicados para agradecer a los jugadores de la primera plantilla el acuerdo alcanzado con el club, un acuerdo que incluye rebajas salariales. Aunque desde la Plaza de Pontevedra no se han querido dar cifras oficiales, la reducción será de un 17,5 % en caso de que no vuelva la competición y de un 5 % si se juega a puerta cerrada. Este entendimiento provoca que la entidad herculina no tenga que recurrir a un ERTE ni que tenga que ampliar la reducción de salarios a otros equipos de la institución. En ese sentido, Esther Sullastres, portera del Dépor femenino, valora el gesto de sus compañeros: “La primera plantilla se ha portado fenomenal. En momentos que pende la viabilidad del club, se ha potado muy bien y estamos todas muy agradecidas”.

Esther sigue entrenándose mientras dura el confinamiento. Desde el cuerpo técnico se le ha mandado una tabla de ejercicios para que no pierda mucho la forma. De todos modos, a diferencia del fútbol masculino de Primera y Segunda División, ahora mismo, el escenario más probable es que se cancele lo que queda de liga. “A todo el mundo le gustaría acabar la competición pero tiene que prevalecer la salud pública. Si la Federación ha decidido esto, pues será porque es lo mejor para todo”.

En cuanto al futuro, el club ha logrado la renovación de futbolistas importantes como la propia Esther o Athenea del Castillo, pero le está costando más en casos como los de Tere Abelleira, con ofertas importantes. Sullastres entiende que los grandes pongan sus ojos en Abegondo y no descarta que piezas básicas para Manu Sánchez dejen A Coruña: “Es cierto que son jugadoras que tienen mucha proyección, es gente joven y han hecho una campaña espectacular. Entiendo que puedan haber recibido ofertas o que puedan tomar la decisión de irse. No lo se, hablo del desconocimiento. El proyecto será el mismo, de descubrir gente joven, como este año con Pecas o Athenea. Un proyecto ambicioso”.