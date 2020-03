El sueño de Julia tendrá que esperar

Imaginen que tienen 15 años y que están a escasas semanas de participar por primera vez en unos Juegos Olímpicos en una modalidad nueva. Nunca pensó que este momento podría llegar pero ahí está, lo toca con los dedos de la mano. Con la ilusión, y nunca mejor dicho en este caso, de una niña. Se va usted a la cama, seguramente visualizando lo que será su gran día, y, a la mañana siguiente, su madre le tiene que comunicar la mala noticia: a falta de hacerse oficial, los Juegos se aplazan. La crisis del coronavirus se ha llevado por delante la competición deportiva por excelencia. Tu estás confinada en casa y no puedes hacer nada más que esperar y tener paciencia. Pues esta es la historia de Julia Benedetti. Esta coruñesa de 15 años es una de las mejores del mundo en skate y estaba prácticamente clasificada para la cita de Tokio. Se entrenaba con la mirada puesta en llegar en las mejores condiciones posibles a tierras asiáticas pero su preparación tendrá que variar Julia se toma bien la decisión de Comité Olímpico Internacional: “Es un poco fastidio porque tenía muchas ganas de que llegase, pero algo nos olíamos por cómo está la situación. Se han aplazado un montón de campeonatos, así que nos lo esperábamos”. El siguiente debate es cuándo serán los Juegos, porque se van a celebrar sí o sí. Julia y su monopatín seguro que van a representar a España, bien sea a finales de este año, en verano de 2021 o incluso en 2022. “Por un lado prefiero cuanto antes porque tengo muchas ganas de ir, pero, por otro, si es más adelante tendremos más tiempo para prepararnos. Además, con la cuarentena llevo un montón de tiempo sin patinar”, reflexiona para COPE CORUÑA.

Medalla de bronce en los Mundiales de Doha, la afición de Julia empezó cuando era más pequeña aprovechando el skate que tenia su hermano Sito: “Empecé porque mi hermano hace surf y tenía un skate en casa para cuando no había olas. Entonces, empecé haciendo el tonto en casa y luego me compraron un skate y, en la tienda, había un folleto de una escuela que se llama Maroña. Empezamos a ir y así empecé”. Lo que se inició como una afición se ha convertido en la puerta de entrada a la mayor competición deportiva del planeta, los Juegos Olímpicos: “No me imaginaba que fuese olímpico ni nada. Yo lo hacía porque me gustaba, como quién juega el tenis o al voleibol”. El sueño de Julia tendrá que esperar, pero la espera no será eterna. Más pronto que tarde, esta joven coruñesa representará a nuestra ciudad, a Galicia y a España en los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Próxima parada? Soñar con una medalla.