“El sueño hecho realidad” de los coruñeses del Liceo

El título de la Ok Liga es especial e histórico para todos los integrantes de la familia liceísta, pero hay algunos que, además, llevaban soñándolo desde niños. El primero de ellos es Juan Copa. El entrenador ha logrado cuatro títulos en sus cinco años al frente del Deportivo Liceo, y reconoce que este último supone algo muy importante a título personal. “Es un sueño hecho realidad. Desde pequeñito estaba aquí viendo esto y ver la nómina de entrenadores que han ganado este título, con esos nombres, lo único que he intentado es seguir su estela, me empapé y sé lo que es el ADN Liceo. Evidentemente conseguir este título que va a quedar para la historia y yo personalmente, siendo de A Coruña, y les decía el otro día, que me siento muy orgulloso de entrenar este equipo y me siento muy orgulloso de ser coruñés”, asegura.

El capitán Dava Torres utiliza exactamente la misma expresión para definir lo que siente al saber que es campeón de la OK Liga con el Liceo. “Un sueño hecho realidad. No se puede decir de manera más clara. Una felicidad infinita. Cualquier título con el Liceo tiene un valor incalculable, pero una liga un poquito más y sobre todo que vuelva a haber este ambiente del Liceo en la ciudad es algo precioso”, comenta.

Y César Carballeira, que regresó al equipo de su vida en el verano de 2020 y que ya lleva tatuado en su brazo el título de la Copa del Rey de 2021, es también todo felicidad. “Pensaba que el año pasado ganando la Copa del Rey había conseguido un gran título y efectivamente lo conseguí, pero ganar una Liga, con el equipo en el que me formé, con el colegio en el que estudié y me crié toda la vida, es algo inigualable para mí”, declara.

Y el portero Martín, que este año abandona el cuadro verdiblanco, también quiso despedirse durante las celebraciones en el Palacio de los Deportes de Riazor. "Nací siendo liceísta y moriré siendo liceísta. Solo os pido una cosa y es que nunca abandonéis a este club y a este escudo. Porque está demostrando que pasan los años, pasan los jugadores y el Liceo sigue ganando y sigue siendo lo mejor que tenemos en Galicia".