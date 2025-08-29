Stoichkov ya está en A Coruña para cerrar su fichaje por el Deportivo

El Deportivo y el Granada harán oficial en las próximas horas el intercambio entre Bouldini y Stoichkov. El marroquí dejará Riazor para jugar en el Nuevo Los Cármenes, mientras que el andaluz vestirá la camiseta blanquiazul. Stoichkov ya está en A Coruña para cerrar los últimos detalles. Bouldini, según el IDEAL de Granada, se encuentra en la ciudad nazarí

COINCIDIÓ CON HIDALGO

El entrenador del Dépor y el futuro jugador del cuadro coruñés coincidieron en las filas del Sabadell. Stoichkov hizo 11 goles en las 20/21. En la siguiente, en las filas del Eibar, hizo, en las siguientes tres campañas, 21, 12 y 12 tantos en liga. La pasada temporada estuvo en el Alavés hasta enero y luego los fichó el Granada.

SALIDA DE DENIS

Han sido unas horas muy intensas en las oficinas de Abegondo. Además de esta operación, se hizo oficial la salida de Denis Genreau, un futbolista que llegó en el pasado mercado de invierno pero que no tuvo el protagonismo esperado. De la operación salida, queda por concretarse el futuro de Diego Gómez, Martín Ochoa y Éric Puerto