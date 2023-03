Soriano da las claves para que el Deportivo mejore lejos de Riazor

El Deportivo afronta el tramo decisivo de la temporada con la asignatura pendiente de mejorar sus resultados a domicilio. En Riazor, el equipo saca los partidos adelante, suma puntos y se acerca al liderato, como ocurrió el pasado fin de semana, cuando venció al Celta B y se aprovecho del empate del Alcorcón en Santo Domingo ante el Ceuta para ponerse a tres del liderato.

Sin embargo, cuando sale de casa las cosas cambian: hay cinco equipos que sacan más puntos que los coruñeses (Alcorcón, Racing de Ferrol, Castilla, Celta B y Córdoba). De las nueve jornadas que quedan, el Dépor tendrá cinco fuera y cuatro en casa. O mejora sus estadísticas lejos de A Coruña o tendrá complicado el ascenso directo. Mario Soriano, titular indiscutble para Óscar Cano, da la receta para lograr más triunfos: “Fuera de casa son partidos totalmente diferentes. Tenemos que tener más tranquilidad, ser sólidos y las pocas ocasiones que tengamos, meterlas. En casa estamos muy bien y la forma de conseguir el objetivo es lograr puntos fuera de casa”

Posición en el terreno de juego

Soriano, que este verano paso de estar cedido por el Atlético de Madrid a ser propiedad del Dépor, está partiendo desde la banda izquierda para meterse hacia dentro y ayudar a los centrocampistas. De hecho, Cano lo ha incluido en la trio de centrocampistas cuando quiere ser más ofensivo si el partido lo requiere, metiendo a Saverio o Yeremay en banda. Mario tiene claro donde está más a gusto: “Donde me siento cómodo es por dentro, recibiendo entre líneas pero donde el míter me ponga aportaré mi granito de arena. Somos un equipo y manda el míster. Por dentro me siento más cómodo, asociándome a mis compañeros”

Trilli se entrena con el grupo

El lateral se perdió el duelo ante el Celta B por culpa de unas molestias en el psoas pero en la vuelta al trabajo después de un día de descanso, trabaja al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. De todos modos, desde el vestuario prefieren ser cautos y ver cómo evoluciona y cómo asimila la carga, puesto que es una zona que ya le dio problemas la pasada campaña. El que está descartado por lesión es Pepe Sánchez, además de Antoñito, que vio ante el Celta B la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir un partido de sanción

'Invasión' blanquiazul en Salamanca

La afición deportivista poblará las gradas del estadio Reina Sofía. Se ha colgado el carte de 'No hay billetes' para el encuentro. Tras el fiasco de León, la hinchada se ha vuelto a movilizar para no dejar solo al equipo en el momento más importante de la temporada. Estamos de lleno en las últimas diez jornadas y está todo por decidir.