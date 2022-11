Soriano: “Jugando así, perderemos muy pocos partidos”

En el vestuario del Deportivo quieren que el partido ante la Cultural Leonesa, pese a no pasar del empate, sea un refuerzo para el grupo. El equipo hizo una excelente primera mitad pero no tuivo acierto de cara a gol. En la segunda, la poca solidez atrás provocaron los tantos visitantes. El encuentro terminó 2-2, pero Soriano cree que es el camino a seguir: “Sabemos que se jugó un partido muy bueno, que estuvimos bien, sobre todo en la primera parte. Si nos vamos 2-0 al descanso no hubiese pasado nada, pero al no meter las ocasiones lo pagamos en la segunda parte. Este es el nivel que debemos de dar. Jugando así, muy pocos partidos vamos a perder. Nos quedan cinco partido que serán claves para la temporada”.

Los blanquiazules afrontan un tramo de calendario complicado. Hasta final de año, recibirán en Riazor al Córdoba y al Racing de Ferrol, rivales directos en la pelea por el ascenso. Además, visitarán al Badajoz y al Ceuta y, este domingo, la primera prueba será en el Fernando Torres frente al Fuenlabrada. Soriano quiere intentar abstraerse de todo lo ocurrido con el club madrileño en 2021 y centrarse solo en el césped: “Si te soy sincero, no me acordaba de lo que pasó hasta el lunes que hablé con el fisio de ellos con el que coincidí en el Atleti. Me contó las relaciones pero yo no le hago mucho caso. Debemos pasar de eso, dejarlo a un lado y centrarse en el partido”

Sobre el calendario también habló el madrileño: “A por los cinco partidos últimos del año que van a ser claves para la temporada”