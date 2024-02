Soriano hace balance del mercado de fichajes del Deportivo

QUINTERO Y OPCIÓN DE COMPRA

Tiene fácil explicación: sí hay opción de compra. Buscamos juventud. La predisposición de Luis era altísima. Hay una opción de compra. No se que comunicado fue antes o no, pero la opción de compra existe. No es la opción que nos gustaría, nos gustaría más pequeñita.

Son cantidades que están fuera de nuestro alcance. El poner opción o no ponerla sería lo mismo. Al final, nos vamos fuera de lo importante. Hay opción de compra pero las cantidades no son las que nos gustaría

GENERAL

Desde el principio, desde diciembre, veníamos hablando de lo que intentamos modificar a nivel de posiciones. Gente de arriba para competir con Davo y Barbero. Alcaina nos da esa capacidad. Jugador referencia, que va al espacio y sabe jugar de espaldas. Buscábamos gente con más 'patas', con más juventud. En banda derecha, Luis nos aportará talento en los últimos metros. Iano ha demostrado con creces en el Fabril que es una barrera que ha superado y debe dar un paso más y ayudar al primer equipo. En la portería, la salida de Ian no fue nada fácil y Eric es joven y nos permite abrir ficha sénior.

¿ES MEJOR LA PLANTILLA?

Entendemos que sí, con ese propósito se hace. Es nuestra intención, buscar la mejora del equipo

MEDIO CENTRO

A lo mejor la opción de reforzar es la posición del 6. Rubén es un futbolista de muchísimo nivel. En el plan estratégico reforzar Abegondo está en mayúsculas. Parte de nuestro trabajo estos seis meses es poner cimientos sólidos a eso. Mella y Yeremay tienen propuestas para ampliar el contrato. Rubén puede desempeñar la función del 6. Si firmamos algo es porque entendemos que no nos da algo específico a lo que tenemos en Abegondo.

DELANTERO

Siempre tenía claro que se iba a incorporar. Lo de Alcaina se reactivó a última hora, por eso no viajé a Vigo. ¿Temor? No, porque siempre tienes opciones. Raúl era una, estaba descartada y al final surgió. Este mercado es así de 'puñetero'

CAYARGA, VALCARCE...

Son conscientes de la situación deportiva pero también es una decisión personal. Son jugadores que no han contado con los minutos que pensamos al principio y se han barajado diversas opciones. Ellos no han contemplado la opción de salir y nosotros, por la configuración de la plantilla, también vemos que tienen espacio. Son decisiones personales.

¿Pueden salir? "Poco probable, pero puede pasar"

CHACÓN

Son situaciones de mercado. Hay un momento en que puede ser una opción muy real, se pregunta y las condiciones era inasumibles para el club. Lo que me molestó fue la exposición pública, me hubiese gustado a nivel privado. Lo público no fue acorde. Era un jugador que agradaba

DANI BARCIA

Ha demostrado un crecimiento, y lo ha hecho no sólo a nivel futbolístico, también a nivel mental, como querer corregir sus carencias, aceptando la situación por ejemplo después del partido ante la Ponferradina que el entrenador elija a otro. Es de elogiar

SALVA SEVILLA

Para Barcia un modelo como Salva es perfecto. Viene de ascender a Primera y la actitud de Salva es de animar, entrenar. Por dentro estará jodido pero el ejemplo de Salva es la leche. Cuando firmamos jugadores de ese perfil nos informamos de cómo son y en esta situación se ve.

SITUACIÓN DEPORTIVA

Todos estamos más contentos si ganamos. ¿Conceptualmente como equipo? Hay momentos en que hay jugadores en mejor o peor forma y hay resultados que no nos deben llevar a engaño. ¿El partido del Celta te gustó más que el del Majadahonda? No, pero muchas veces las dinámicas te hace llevarte o no los partidos. No hemos hecho nada. Nos hemos acercado pero si no seguimos... no hay rival fácil y nos requiere el cien por cien. Partido a partido y minuto a minuto

TARDANZA EN LLEGAR LOS FICHAJES

Este mercado es lo que tiene. Ojalá hubiera podido firmar desde que he planificado. Ponerse de acuerdo cuesta más, hay tantas variables que dificultan el mercado.

AUTOEVALUACIÓN

Cuando llevas tiempo viviendo esto ya sabes cómo es. Es humano, todos actuaríamos así. Hablar de fracaso o no... tengo claro que los mejores fichajes son los que están ya y que den su mejor nivel. El equipo es el mismo que en Sabadell estaba en descenso. ¿Qué ha cambiado? que se ha subido el nivel, empezando por mi, del primero al último. Esos son nuestros mejores fichajes, aumentar el nivel. Vamos a ver si seguimos así. No podemos relajarnos. La competición está muy igualada. Los mejores fichajes son que nosotros aumentemos nuestro nivel