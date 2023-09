Soriano habla de los arbitrajes al Deportivo

Fernando Soriano ha hablado de los arbitrajes que está sufriendo el Deportivo después de que una entrada sobre Yeremay en Lugo terminase con el canario con una fractura no desplazada en el peroné de la pierna derecha y estará dos meses de baja

"Es cierto que llevamos dos partidos y no diría preocupación pero sí que es cierto que no hemos sido afortunados en eso y lo alargaría al Fabril tenemos que ser conscientes de las dificultades de la competición. No estamos siendo afortunados en la toma de decisiones con un gol legal que no sube al marcador y el otro día hubo acciones con exceso de fuerza y a Peque le supuso una fisura. Espero que no tengamos que lamentarnos"

¿Ha habido queja?

"No. acabamos de empezar y esperemos que sea circunstancial. Es cierto que no ha habido fortuna en estas decisiones y si cae siempre la moneda en el mismo sentido, sí que tendremos que mostrar alguna queja. Entiendo al estamento arbitral, venir a Riazor no es sencillo, pero sabemos lo que supone y vamos a estar atentos pero confío en que sea algo circunstancial"

PENDIENTES DE LA VUELTA DE MELLA

El canterano fue el elegido por Imanol Idiakez tras la lesión de Yeremay. Saltó al césped del Anxo Carro en la segunda parte y fue el autor del segundo gol blanquiazul. Asistencia de Lucas Pérez, carrera del atacante y disparó con la zurda para batir por abajo al arquero local. Mella ha estado esta semana concentrado con la selección española sub 19. Está previsto que llegue a A Coruña a lo largo del día de hoy, así que se entrenará con el grupo viernes y sábado antes de la tercera jornada de liga. El Dépor recibe el domingo a partir de las siete y media de la tarde al Teruel

SUPERADO EL NÚMERO DE SOCIOS

La afición sigue agotando todos los calificativos y ya han superado el número de socios de la pasada temporada. El club pasa de los 26.000 abonados en la cuarta campaña fuera del fútbol profesional. Riazor vive un gran ambiente en cada partido y la plantilla y el cuerpo técnico quieren lograr su primer triunfo como local después del empate a cero de la primera jornada ante el Rayo Majadahonda