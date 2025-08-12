Soriano deja clara la postura del Deportivo ante las ofertas por Yeremay: "No negociamos"

"El club no negocia. El club quiere retener el talento hasta el final. Podemos escuchar, hablar, pueden venir sugerencias, pueden venir ofertas, proposiciones... pero nuestro propósito es mantener el mejor equipo posible". Fernando Soriano, Director Deportivo del Deportivo, deja clara la postura del club coruñés ante el interés de diferentes equipos por Yeremay Hernández. En las últimas horas, el canario ha sido relacionado con el Sporting de Portugal

Soriano también habló de cómo está el protagonista: "Está tranquilo y feliz. Sabe que habrá ruido y está acostumbrado. La posición del club es clarísima: no negocia cuando consideramos que el jugador es importante"

RENOVACIÓN