Soriano deja clara la postura del Deportivo ante las ofertas por Yeremay: "No negociamos"
El Director Deportivo blanquiazul ve al futbolista canario "tranquilo y feliz"
"El club no negocia. El club quiere retener el talento hasta el final. Podemos escuchar, hablar, pueden venir sugerencias, pueden venir ofertas, proposiciones... pero nuestro propósito es mantener el mejor equipo posible". Fernando Soriano, Director Deportivo del Deportivo, deja clara la postura del club coruñés ante el interés de diferentes equipos por Yeremay Hernández. En las últimas horas, el canario ha sido relacionado con el Sporting de Portugal
Soriano también habló de cómo está el protagonista: "Está tranquilo y feliz. Sabe que habrá ruido y está acostumbrado. La posición del club es clarísima: no negocia cuando consideramos que el jugador es importante"
RENOVACIÓN
Hace menos de dos meses, el 10 firmó un nuevo contrato con el Dépor. Hasta 2030 con opción a tres más. “El nuevo vínculo contempla también una mejora en su cláusula de rescisión”, dice el club en su página web. La cantidad ya superaba los 30 millones de euros antes de esa nueva subida. El Deportivo no negocia y la única opción sería que el futbolista mostrase su intención de irse. Massimo Benassi, Consejero Delegado de la entidad herculina, habló del 10 en Deportes COPE Coruña