Soriano confirma a Idiakez en el banquillo del Deportivo

El director deportivo Fernando Soriano aseguró en la mañana de este miércoles que Imanol Idiakez continuará en el banquillo del Deportivo de La Coruña, pase lo que pase en el encuentro del domingo contra la Ponferradina. “Hemos desmotrado la confianza que tenemos en el míster. Hemos superado situaciones difíciles y la confianza lo podéis ver en lo que ha pasado hasta ahora. Es que decir sí o no, venga sí, te digo sí”, señaló en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Operación por Luis Chacón

Preguntado por si consideraba un fracaso tener que pagar dinero ahora por Luis Chacón, cuando en verano estaba libre, el director deportivo blanquiazul contestó: “Si nos ponemos así, cuántos jugadores había libres que están rindiendo a un nivel grandísimo y luego rinden muy bien. Cientos de fracasos. Me parece algo un poco... no lo sé. Te podría decir otros diez jugadores que están muy bien, que los tenía libres y no los hice. Es que eso no se sabe. A posteriori es mucho más sencillo. Si yo pudiera volver atrás, te diría haría esto o haría lo otro, pero en ese momento....”

“Te puedo decir que si enumerara aquí todos los contactos que llevo hechos, a lo mejor no pararía. Al final son circunstancias y cada momento lleva cada proceso. Cada negociación lleva su periodo”. Fernando Soriano confirmó que también en el mercado estival estudió la posibilidad de fichar al jugador eumés del Arenteiro. “Se ha valorado siempre. Cualquier jugador se ha valorado. Es un jugador que ha tenido siempre buen rendimiento y, como él, otros muchos, que a veces salen a la luz, a veces salen los que no son. Son informaciones que nosotros como entidad no podemos estar valorando constantemente”.

Salida de Mackay

"Sé que actué en plazos, avisando a quien tenía que avisar en sus momentos, y sabiendo que no es fácil. A nivel personal, para mí en mi trabajo es lo más duro que hay. Lo más duro. Y te afecta. No me quiero ni imaginar al propio jugador, pero os puedo decir que a nivel personal es una cosa que no es nada sencilla".

En la despedida de Ian Mackay, al margen del consejero Álex Bergantiños no estuvo presente ni el director deportivo, ni el presidente. "Él decidió todo. ¿Mi presencia o no presencia? Bueno, el día anterior nunca hubo una mala palabra entre nosotros, pero al final yo soy el que le tiene que decir, Ian te tienes que ir. Creo que no era conveniente. No creo que hubiese sido para ninguno agradable. A partir de ahí, os puedo decir que el presidente estuvo aquí el día anterior para despsedirse de Ian".

El rendimiento

"Ninguno, empezando por mí, creo que hemos dado nuestro máximo nivel. No es suficiente con lo que estamos haciendo y eso requiere un esfuerzo mayor, tanto de Valcarce, como de los otros veintidós, veintitrés, veinticuatro, si contamos a los chicos del Fabril, como el entrenador, como yo mismo. El rendimiento está ahí y está claro que no es el adecuado ni suficiente".





Opinión del Arenteiro sobre Luis Chacón

El director deportivo del Arenteiro, Álex Vázquez, explicó en Deportes Cope Coruña que la primera propuesta del Deportivo "se aleja bastante" de la cláusula de rescisión de Luis Chacón. Puedes escuchar la entrevista completa a continuación:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio