Estas son las operaciones realizadas por el Deportivo en el mercado de fichajes

El Deportivo de La Coruña cierra el mercado de fichajes, tras haber realizado nueve incorporaciones y con catorce salidas certificadas. Estos son los movimientos realizados por el director deportivo Fernando Soriano:

Nueve fichajes

daniel Bachmann

El guardameta internacional austríaco llegó cedido con opción de compra. Procede del Watford, donde milita desde la temporada 2019-20.

lucas noubi

De nacionalidad belga y camerunesa, el central de veinte años firmó con el RC Deportivo hasta junio de 2029.

arnau comas

El central catalán firmó hasta junio de 2028. Se incorporó procedente del FC Basilea.

miguel loureiro

Miguel Loureiro Ameijenda (A Silva, Cerceda, 21 de noviembre de 1996) se convirtió en nuevo jugador del Dépor hasta junio de 2028. Puede actuar como central y lateral. Procede de la SD Huesca.

quagliatta

El defensa italiano se unió al club herculino con un contrato hasta junio de 2028. La campaña pasada (2024-25) disputó un total de 26 partidos en la Serie B italiana entre el US Cremonese y el US Catanzaro, con 2 goles y 5 asistencias. También participó en 3 partidos del play off de ascenso y 1 encuentro de la Copa de Italia.

gragera

Se incorporó al RC Deportivo como nuevo refuerzo para la temporada 2025-26. El centrocampista llega cedido por el RCD Espanyol, con una opción de compra incluida en el acuerdo entre ambos clubes.

LUISMI CRUZ

El extremo izquierdo andaluz firmó hasta junio de 2029 con opción a ampliación. Procede del CD Tenerife, donde en las dos últimas temporadas (2024-25 y 2023-24) jugó 69 partidos en LaLiga Hypermotion y 2 partidos en Copa del Rey. Marcó en total 6 goles y repartió 12 asistencias.

mulattieri

El delantero italiano, de 24 años, llegó cedido por el Sassuolo con una opción de compra, que será obligatoria si, además del ascenso, se cumplen otras variables. La pasada campaña con el Sassuolo, en la Serie B italiana, jugó 32 partidos de liga y 2 de Copa, en los que sumó 11 goles y 4 asistencias, que le sirvieron al equipo italiano para lograr el título y el consiguiente ascenso a la Serie A.

Stoichkov

Juan Diego Molina Martínez (San Roque, Cádiz, 5 de noviembre de 1993), conocido en el mundo del fútbol como Stoichkov fichó en calidad de cedido, desde el Granada, con una opción de compra al finalizar la campaña.

catorce salidas

Además de las incorporaciones, Fernando Soriano ha tenido mucho trabajo en la página de salidas. Ha completado hasta catorce en este mercado veraniego. El portero brasileño Helton Leite se marchó, tras el pago de su cláusula de rescisión por parte del Fortaleza SC de Brasil. En la parcela defensiva, Pablo Vázquez se fue traspasado al Sporting de Gijón, Petxarromán, cedido al Andorra, e Iano Simao, traspasado al Penafiel.

En la medular, el director deportivo llevó a cabo las rescisiones de Genreau y Mfulu. Además, también en la zona del centro del campo, Luis Chacón salió de nuevo cedido rumbo a la Cultural Leonesa, Diego Gómez se marchó también a préstamo al Cartagena, y Pablo Muñoz fue traspasado al Guadalajara.

En la delantera, Iván Barbero dijo adiós, con su traspaso al Arouca de la primera división portuguesa. Raúl Alcaina también salió con traspaso al Penafiel, Bouldini, en calidad de cedido rumbo al Granada, Davo, rescindido, y la de Martín Ochoa fue otra de las operaciones del último día de mercado. Jugará a préstamo en el Arenteiro.