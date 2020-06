“Somos el equipo con menos descanso y me parece grave, todos nos jugamos lo mismo”

En su primera rueda de prensa tras el parón por culpa del coronavirus, el entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez, analizó todo lo relacionado con la vuelta a la competición. Estas son algunas de sus reflexiones:

Sistema de juego: “Estamos preparado para todo. Seguimos entrenando una línea de cinco pero también para pasar a una línea de cuatro y organizar a equipo de una forma diferente”

Números para salvarse: “Los tengo en la cabeza pero no los voy a comentar. Vamos a plantear once partidos para ganar. Vamos a jugar once finales. Estoy convencido de que lograremos la salvación. Si antes lo creía, ahora estoy plenamente convencido de que así será”

Estado físico: “Confío mucho en mi trabajo y en el de Manuel y creo que hicimos un buen trabajo. Ahora, veremos cómo llegamos y si esta semana hemos logrado limpiar y que lleguen brillantes y rápidos al fin de semana. Fue un trabajo excepcional y con pocas lesiones. Espero que estemos esplendorosos”

Incertidumbres: “Nadie sabe cómo vamos a arrancar. Y como es una liga de once partidos, si arrancas mal, es muy alto el precio a pagar. Es súper importante empezar bien”

Menos descanso: “Somos el equipo con menos promedio de descanso y todos nos jugamos lo mismo. Eso me parece grave. ¿Por qué tenemos que ir tan rápido? ¿Qué importa una semana más y terminar el 25? Desconozco el motivo, pero lo que está claro es que vamos a tener problemas. Aquí si se vulnera la competición. Si alguno se queja de que los cambios pueden vulnerar la competición, aquí sí. Yo tengo los mismos intereses que el Oviedo y no hay color el descanso que tendrá el Oviedo con el que tendrá el Deportivo”

Nuevo parón: “Estamos como estábamos antes. Sigo pensando lo mismo: si la liga se acaba, la liga será nula, como mínimo en la fase de descenso. Creo que se terminará la liga pero en caso de que no se acabe creo que esto es lo que ocurrirá”

Cinco cambios: “Estoy a favor de los cambios. Creo que es una evolución imparable. Hubo un momento en que no había cambios. Es inevitable que evolucionemos a que un entrenador pueda disponer de toda la plantilla, como pasa en un Mundial. Cambiar las normas podrían perjudicar a algunos clubs, pero me parece necesario y que se mantenga para el futuro y que se siga ampliando y que en tres paradas de partido pueda cambiar más. Da riqueza táctica y permite al entrenador poder intervenir más”

Gradas vacías: “Me parece importante marcar primero. Siempre fue importante, pero en esta situación en la que no hay público, ir por delante tendría mucho más peso que con público”