Somma: "Es una situación nueva pero confío en que saldremos de esta"

“Para mi es una experiencia nueva. Aquí se ve quién son los hombres, y aquí todos somos hombres. Confío mucho en mis compañeros, en el staff y en la directiva yestoy convencido de que saldremos de esta”. Michele Somma reconoce que los pésimos números que acumula el Deportivo son los peores que ha tenido en su carrera profesional. El central de 24 años lleva dos partidos en el once titular tras varias semanas lesionado. El equipo coruñés sigue sin reaccionar y sus estadísticas asustan: no gana desde el 18 de agosto, solo un triunfo en lo que va de Liga, colista a cinco de la permanencia, es el conjunto más goleado y el segundo que menos anota. Ante esta crítica situación, cualquier mejoría es vista como un paso adelante. Ante el Alcorcón, Dani Giménez no encajó y los de Luis César merecieron más premio, pero se quedaron con el 0-0 inicial. Somma saca una lectura positiva del encuentro: “Lo más importante fue no encajar gol. Lo necesitaba el equipo”.

Dentro de la caseta se han vivido momentos de tensión, algo que el italiano ve lógico por la trayectoria del grupo: “Es normal, no es importante. Los nervios vienen cuando no ganan. Cuando quieres estar arriba y pierdes un partido, aparecen los nervios. Son cosas normales”.

La plantilla regresó al trabajo después de un día de descanso. Gaku, que no terminó la sesión del domingo por un golpe en el gemelo, se entrenó con normalidad. Siguen al margen del grupo Jovanovic, Salva Ruiz y David Simón. El que más opciones tiene de estar a disposición del entrenador es el serbio. El Dépor juega el domingo a partir de las 18:00 horas en el Anxo Carro ante el Lugo: “Para nosotros cualquier partido es importante. Un derbi te da un estímulo más, pero nosotros necesitamos los tres puntos y cualquier partido es importante”, reflexiona Somma.