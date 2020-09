Somma: "Os llevaré siempre conmigo en mi corazón"

Después de cerrar su etapa como blanquiazul, Michele Somma ha querido despedirse del Deportivo de La Coruña a través de su perfil de Instagram. El central italiano asegura en su mensaje a la afición que siempre llevará al equipo gallego en su corazón y que no duda de que el club regresará a donde “merece estar”.

El texto publicado por el zaguero es el siguiente: “Desde el primer día de mi llegada he sentido lo que es de verdad el deportivismo y es algo que, una vez que pasas por aquí, se te queda dentro para siempre. Hemos disfrutado, hemos sufrido, siempre hemos luchado juntos para estos colores intentando, cuando he tenido la oportunidad, darlo todo en el campo. He conocido gente que serán para siempre mis amigos, he crecido mucho gracias a mis compañeros, staff médico, fisios, utilleros, empleados, staff y gracias a vosotros, que nos habéis apoyado siempre. Os llevaré siempre conmigo en mi corazón. Estoy convencido de que volveremos a estar donde el Dépor merece estar. Un abrazo fuerte”.

Michele Somma se unió al club herculino en agosto de 2018. Tras su lesión de cruzado, el Deportivo renovó su contrato hasta 2021, pero el defensor finalmente abandona la entidad rumbo al fútbol italiano.