Sólo quedan cinco jugadores por ser titulares en el Deportivo

Borja Jiménez dejó claro desde el principio de liga que quería un Deportivo camaleónico, capaz de adaptarse a distintos tipos de partidos. El abulense es un entrenador intervencionista y no duda en cambiar jugadores y dibujo táctico dependiendo del tipo de encuentro que se imagine. Aunque tiene una columna vertebral clara, Borja está haciendo cambios cada jornada, y nadie se puede relajar porque pierde el puesto en el once. De hecho, tan sólo quedan cinco jugadores por estrenarse en el once inicial: el portero Brea, los defensas Valín y Aguirre y los centrocampistas Calavera y Menudo. De estos cinco, Valín apenas ha podido trabajar con normalidad por diferentes problemas físicos y la portería es un puesto con poca rotación, y más si tenemos en cuenta la llegada de un referente bajo palos como Ian Mackay.

El cuerpo técnico ha utilizado a 19 jugadores diferentes como titulares, 17 del primer equipo, a los que hay que añadir a Trilli y a Noel. Lo únicos fijos hasta el momento son Mackay, Lapeña, Héctor, Elitim y Miku. Es el pasillo de seguridad del entrenador.

La plantilla regresa al trabajo a partir de las cinco de la tarde en la ciudad deportiva de Abegondo para empezar a preparar el compromiso del domingo a las doce de la mañana en el Cerro del Espino contra el Rayo Majadahonda. El equipo madrileño suma tan sólo tres puntos menos que los blanquiazules.

El Dépor es líder con 26 puntos (sumados ya los tres que le darán por la incomparecencia del Extremadura) pero tiene a un partido, además del Rayo Majadahonda, al Racing de Santander y a la UD Logroñés, precisamente los dos últimos equipos que ha visitado el cuadro gallego.