Sólo el Langreo y el Zamora ganaron los dos partidos en el Grupo I

Desde el inicio de la competición en Segunda División B no se ha parado de resaltar la importancia de cada partido, de cada victoria, porque los puntos se arrastran entre la primera y la segunda fase. No sólo compites contra los ocho equipo de tu subgrupo, sino que tienes que tener un ojo en el otro subgrupo ya que con tres de ellos te jugarías el pase a la fase final por el ascenso a Segunda.

Tras las dos primeras jornadas, más allá del análisis del juego o de las sensaciones, el Deportivo tiene cuatro puntos, gracias al triunfo frente al Salamanca en Riazor y al empate contra el Compostela en el Vero Boquete.

Después de dos partidos, en el Grupo I sólo hay dos clubes que han podido sumar los seis puntos en juego: son el Zamora en el subgrupo del Dépor y el Langreo en el otro. Favoritos como el Pontevedra, la Cultural Leonesa o el Numancia, tienen la misma puntuación que los de Fernando Vázquez, si bien es cierto que los dos últimos se enfrentaron este pasado domingo, empatando a cero en el estadio Reino de León. El Racing de Ferrol, otro que aspira a pelear por estar entre los tres primeros, consiguió la victoria en casa del Celta B después de perder en el estreno contra el Pontevedra en A Malata. El Burgos, un proyecto también ambicioso y que ha fichado, por ejemplo, a Saúl Berjón, se queda en tres puntos

Adaptarse al césped artificial

El Deportivo visita el domingo al Unionistas de Salamanca, que tiene un campo de césped artificial. Por ello, Fernando Vázquez quiere que sus jugadores se adapten a este tipo de superficie y ha diseñado dos entrenamientos, mañana miércoles y el jueves, en el campo del San Tirso, club que colabora con el Dépor desde hace varias temporadas. El bote del balón, por ejemplo, es uno de los cambios más significativos. El técnico no descarta incluso que se pueda ampliar el número de entrenamientos allí. El preparador de Castrofeito tendrá la baja de Bóveda por lesión. El vasco sufre una rotura de fibras en los isquiotibiales y estará varias semanas alejado de los terreno de juego.