“Solo deseo que a Didier le salga un partido que le guste a todos”

Didier Moreno y Somma se perfilan como las grandes novedades en el once inicial del Deportivo en el partido de mañana contra el Nàstic de Tarragona. El colombiano despertó algunos silbidos en sus últimos encuentros en Riazor y Natxo González ha confesado que le preocupa que haya un ambiente enrarecido. “Sinceramente sí que me preocupa un poco y solo deseo que le salga ese partido que a todo el mundo le guste y sé que no es fácil porque al final son jugadores que se les mira con lupa y entonces sí que me preocupa. Pero él es fuerte, es maduro, una persona muy muy trabajadora y de verdad solo deseo que pueda salir un gran partido y que la gente en general pueda ver que es un chico que nos está dando mucho”, comentó.

Con respecto al central italiano, el entrenador deportivista declaró: “Me alegro mucho por Somma, que tenga esa oportunidad porque es impresionante la profesionalidad de este chico en el día a día a pesar de no estar contando con minutos y me alegro de que esa oportunidad le llegue”.