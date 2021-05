Situación de la plantilla del Deportivo

Toca pensar en la próxima temporada. Conseguida la salvación, es tiempo de trabajo en las oficinas, en la construcción del Deportivo 21-22. El presidente, Antonio Couceiro, dejó claro que no hay dos casos igualesy que habrá que ir viendo jugador a jugador. Hay futbolistas con contrato con los que no se cuenta, otros que han dejado claro que su idea es seguir y jugadores que terminan y que podrían seguir vistiendo la camiseta blanquiazul.

Algunos ya se han ido pronunciando.

Borja Granero dejó claro que tiene contrato y quiere seguir: “Cuando firmas un contrato de tres años, eso habla suficiente sobre tu intención. El club no me ha dicho nada (sobre su futuro) porque hablamos hace meses y por esto estoy aquí. Me sumé a este proyecto y lo sigo considerando atractivo”.

Keko Gontán también tiene contrato pero reconoce que no tiene claro su futuro: “A día de hoy no he reflexionado sobre eso porque no está el objetivo todavía. Tengo tres años, me siento como en casa aquí. No obstante, no sé ni si el club tiene claro el proyecto del año que viene. Ninguno hemos podido sentarnos y decirnos a la cara lo que piensa cada uno”

Miku termina contrato pero está abierto a seguir: “El verano va a ser muy largo este año, ya hablaremos, estoy muy feliz y contento, como me ha acogido (la ciudad) a mí y mi familia. Estoy haciendo goles, en fútbol cualquier cosa puede pasar y a ver qué ocurre en verano. Por mi parte no va a haber ningún problema, soy consciente de que hay que tomar decisiones, por mi no habría problema. Vine a ayudar, no me bajo del barco cuando las cosas nos salen bien, estoy al pie del cañón, para lo bueno y para lo malo. El año que viene tendrán de mí lo mismo: compromiso, entrega y el deseo de superarme”

Rayco también acaba su vinculación y quiere seguir: “No se nada. Me encantaría saberlo y poder decir algo. Estoy contento y feliz. Me gusta la ciudad y el club. No depende de mí. Esperando esa llamada”

Cedidos. Rolan está en el Pyramids de Egipto y le queda un año más, hasta 2022. También acaba al finalizar la próxima temporada Fede Cartabia, a préstamo













PORTEROS





Carlos Abad. 2022

Lucho García. 2023





DEFENSAS





Bóveda. 2022

Valín. 2023

Mujaid. 2022

Granero. 2023

Derik. Termina contrato

Salva Ruiz. 2022

Héctor Hernández. 2022





CENTROCAMPISTAS

Bergantiños. 2022

Villares. 2022

Uche. 2024

Gandoy. 2023

Borja Galán. 2022

Keko Gontán. 2024

Celso Borges. el club no dio temporadas de forma oficial

Raí. Termina contrato

Rayco. Termina contrato

Lara. Termina contrato (cedido por el Sevilla)

Nacho González. 2022





DELANTEROS

Miku. Termina contrato

Beauvue. 2022