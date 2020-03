Sin contactos entre el Deportivo y Borja Valle

Los caminos de Borja Valle y el Deportivo pueden separarse al término de la presente temporada. El jugador acaba contrato el 30 junio y no hay contactos entre las dos partes para hablar de una posible continuidad del atacante de Ponferrada. Borja llegó a Riazor en la campaña 2016/2017 y parece que está viviendo sus últimos meses con la camiseta blanquiazul. “Nosotros siempre estamos dispuestos a escuchar, pero nadie nos ha manifestado su deseo de sentarnos y de poder hablar de una posible renovación. Siempre estaremos agradecidos al Deportivo porque le dio la oportunidad de jugar en Primera División. Si se tiene que marchar, será un deportivista más y su idea seguirá siendo volver a vivir en esa maravillosa ciudad”, indica su agente, Rodrigo Fernández Lovelle.

El futbolista pudo salir ya en el mercado de invierno. Contaba con propuestas pero entendía que la situación del club, con el Dépor intentando salir de la zona de descenso a Segunda B, no era la mejor para plantearse una cuestión así: “Tuvimos opciones en enero para poder salir, tanto nacionales como de fuera, pero la decisión de Borja fue quedarse. No quería salir en un momento tan difícil en lo deportivo y en lo económico. Se siente muy arraigado y siempre dice que, probablemente, se quede a vivir en A Coruña. Se siente deportivista y no quería irse y que alguien lo señalase diciendo que iba a abandonar la nave”.

Aunque todos los indicadores apuntan a una salida, el representante de Borja lleva mucho en el mundo del fútbol y sabe que las cosas pueden variar. “Su idea es seguir en el Deportivo, pero ya no depende sólo de nosotros. Hay otra parte, el club, con su dirección deportiva y su directiva. La ilusión de Borja es continuar en A Coruña, pero todos sabemos cuál es la actual situación, que no está contando últimamente, pero él pelea día a día, ahora en entrenamientos individuales en su casa, para intentar dar la vuelta a la situación y poder ser importante para el club y para el equipo". Valle es uno de los quince nombres de la actual plantilla blanquiazul que terminan contrato el 30 de junio.