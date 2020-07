Sigue la retransmisión del Málaga - Deportivo

PULSA AQUÍ PARA ESCUCHAR EL PARTIDO

El Deportivo de La Coruña visita hoy al Málaga a las 19:30 horas en La Rosaleda con el objetivo de lograr una victoria que le permita sumar 51 puntos y, por lo tanto, dejar la permanencia prácticamente sellada. Las estadísticas de la categoría de plata dicen que, desde que la liga es de 22 equipos (temporada 1997-1998), nunca se ha producido un descenso con cincuenta puntos o más.

Fernando Vázquez tiene las bajas por lesión de Peru Nolaskoain, Uche Abgo y Salva Ruiz, y la de Keko Gontán, que se pierde el enfrentamiento por la cláusula del miedo.

El once inicial blanquiazul está formado por Dani Giménez, bajo palos, defensa de cinco futbolistas, con Bóveda, Mujaid, Bergantiños, Montero y David Simón, en el doble pivote formarán Gaku y Vicente Gómez, las bandas serán para Aketxe y Çolak y, como jugador más adelantado, Claudio Beauvue.

El partido se disputará con una temperatura cercana a los treinta grados, y esto ha despertado la queja del técnico del Dépor. "No pueden estar los intereses televisivos por encima de la salud de los jugadores. Me vuelo a sentir discriminado. ¿Si estoy preocupado? Pues claro. Vamos a jugar todo el partido a treinta grados. Pensar en los futbolistas, no me parece que se esté pensando en exceso", declaró Fernando Vázquez en la previa del encuentro.

Después de medirse al Málaga, el cuadro herculino recibirá al Extremadura, que ya ha consumado su descenso a Segunda División B, el domingo en Riazor a las 19.30 horas.