Sigue la retransmisión del Deportivo-Girona

El Deportivo de La Coruña persigue su octava victoria consecutiva ante el Girona a partir de las 21.00 horas de esta noche en Riazor. El cuadro blanquiazul comienza la jornada con cuatro puntos sobre la zona de descenso y a siete de los puestos de play off. Fernando Vázquez ha recuperado para el encuentro a Sabin Merino y Salva Ruiz, que recibieron el alta médica esta semana. La única baja por lesión para el encuentro es la de Claudio Beauvue, que se recupera de una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha.

Enfrente estará un Girona que tiene el tope salarial más alto de la categoría, es quinto en la tabla de clasificación y cuenta con el máximo anotador. Stuani ha anotado veinte goles en los veintitrés partidos que ha disputado. El técnico exdeportivista José Luis Martí regresa al estadio de Riazor al frente del conjunto catalán. En la rueda de prensa previa al partido, el mallorquín reconoció el golpe que supuso para él no alcanzar el ascenso con el Deportivo. “Fue un fracaso personal por no haber podido hacer realidad el objetivo. Pero les estoy muy agradecido por todo”, comentó.

Fernando Vázquez, por su parte, apuntó que las siete victorias consecutivas han dado tranquilidad y confianza al vestuario del Dépor, pero también quiso dejar claro que sus jugadores mantienen los pies en el suelo. "Si tú entras en el vestuario, está más animado, más seguro, con la autoestima más alta, ya no se ven tan malos jugadores. Pero no bailamos la muiñeira aún. No hay que presumir de nada. Hay que tener los pies en el suelo. Siempre pido al equipo humildad. Estoy preparado para la derrota. Sabes que vas a perder. La derrota es parte del camino y tienes que aceptarlo con normalidad”, explicó.