Sigue en directo la retransmisión del Alcorcón-Deportivo

El Deportivo de La Coruña busca su séptima victoria consecutiva ante el Alcorcón a partir de las 12:00 horas de este domingo en el estadio de Santo Domingo. Fernando Vázquez tuvo ayer la baja de última hora de Claudio Beauvue, con una lesión muscular en el bicéps femoral de la pierna derecha. La ausencia del atacante de Guadalupe se suma a la del también lesionado Sabin Merino, con lo que Koné será esta mañana la referencia ofensiva del conjunto deportivista.

El técnico de Castrofeito destacó la relevancia del encuentro de esta mañana en la rueda de prensa previa. "No importa lo que hayamos hecho hasta ahora. No importa lo que se hizo antes. Importa Alcorcón. Final. No sé como llamarlo ya, porque jugamos tantas que no sé que final es esta. Final de la Copa del Mundo. Algo así", declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo. Y con respecto a los tropiezos que ha tenido el Dépor en Santo Domingo, Fernando Vázquez señaló: "Hay campos que a veces resultan más complicados por razones que aún uno no sabe explicar. Es un campo normal, grande. El campo no me preocupa realmente. Quien te hace el partido complicado y difícil es el rival, que no entiendes por qué razón de vez en cuando te hace sufrir".

El once inicial del equipo blanquiazul es el formado por Dani Giménez bajo palos, defensa de cinco futbolistas con Bóveda, Mujaid, Somma, Montero y Mollejo, doble pivote para Peru Nolaskoain y Gaku Shibasaki, bandas con Ager Aketxe y Emre Çolak y como referencia ofensiva, Mamadou Koné.

El balance reciente de resultados del Alcorcón en liga no es positivo. De los últimos diez partidos, únicamente ha ganado uno, ha empatado siete y ha perdido dos. Actualmente ocupa la decimotercera posición de la tabla de clasificación, con 34 puntos, cuatro más que el conjunto deportivista.