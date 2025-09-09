¿Qué significan los tatuajes de Dídac Cuevas, el nuevo base del Leyma Coruña?
El jugador catalán se ha incorporó este verano al club naranja, tras lograr el ascenso a la Liga Endesa con San Pablo Burgos. "Me gusta no olvidarme de dónde vengo", asegura
Dídac Cuevas se ha incorporado al Leyma Coruña este verano, tras lograr el ascenso a Liga Endesa con San Pablo Burgos. El base catalán es un "fanático" de los tatuajes y, en la entrevista concedida a Deportes Cope Coruña, ha repasado el significado de muchos de los que aparecen en su brazo izquierdo. "Siempre he sido fanático de los tatuajes, desde que era muy pequeñito. Mi madre me daba collejas cuando decía eso. Pero cuando ya fui mayor de edad y tomé mis decisiones, tengo tatuados significados de la vida. El lobo marca un poco la tranquilidad, la paciencia de estar tranquilo. La idea de manada, de estar junto a la gente que quieres. Luego tengo el bien y el mal, que es la monja. También tengo el barrio donde nací. Yo de pequeñito, subiendo a la iglesia de mi barrio, con la pelota de baloncesto que era mi sueño. Un poquito la vida, que es el azar. Y además, tengo toda la pierna. La pierna son dibujos. Hay Bob Esponja, Cars, Phineas y Ferb. Soy bastante curioso para esas cosas. Soiy muy extrovertido. Soy transparente. Me gusta no olvidarme de dónde vengo y qué menos que dejarlo, a parte de en el corazón, tatuado en la piel", comentó
LO QUE SOÑABA CUEVAS CUANDO ERA UN NIÑO
Cuevas explica también que el hecho de que el Leyma Coruña contase con una gran masa social fue uno de los factores que más le atrajo del proyecto naranja. "Cuando en verano sé que el Leyma está interesado en mí. A mí me gusta mucho que el club al que vaya tenga afición grande, porque al final tengo un estilo de juego que juego para mí, primero, pero juego para la gente. Cuando yo tenía 6, 7 años, y estaba en el patio de colegio con mi bocata, pensaba: 'Ojalá que este patio estuviera lleno'. Para poder demostrar mi juego. Saber que vengo un sitio donde se meten cinco mil, seis, siete mil personas. Ya no juego solo por mí y por el equipo. También juego por ellos y por la ciudad. Eso también tengo otra virtud, que soy muy sentimental, cojo cariño muy rápido. Y si tengo gente detrás, que viene siempre a apoyarme, ¿quién soy yo para no dejármelo todo cada día en la pista? Ganar o perder depende de muchos factores, pero que, cuando me vaya a mi casa, sentir que lo he dado todo".