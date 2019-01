“Siempre que sea útil, intentaré alargar al máximo jugar en el Dépor”

Álex Bergantiños finaliza su contrato con el Deportivo en junio de 2019 y, aunque de momento únicamente piensa en el objetivo de la campaña, tiene claro que en su ciudad es feliz. “Si al final de temporada, sigo siento útil y el club quiere contar conmigo no habrá ningún problema de dejarlo redactado pero no pienso más allá de cada temporada. Siempre que sea útil para el club y yo me sienta útil también, me gustaría intentar alargar lo máximo posible poder jugar en el equipo de mi ciudad y aportar lo que pueda”.

El domingo llegará a Riazor el Lugo, en el derbi que tiene ahora el cuadro herculino en la categoría de plata. “Es un derbi un poco diferente, porque no existe esa rivalidad tan histórica de tanto tiempo. Las rivalidades y los derbis, aparte de por cercanía, son por historia, y Depor y Celta han coincidido más veces en el tiempo y han generado ese tipo de sentimiento, de rivalidad de derbi. Lo que me gustaría como gallego que soy es que haya los máximos derbis posibles y en la categoría más alta que pueda haber”, comentó.