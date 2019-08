“Será muy especial. Nunca pensé en jugar contra el Dépor. Siempre pensé en jugar con esa camiseta y no en contra, pero la circunstancias son así. Será muy especial”. Es la reflexión de Luisinho en Deportes COPE Coruña. No es una semana normal para el luso. Es rara incluso. El lateral estuvo cinco temporadas en Riazor y vivió momentos muy bueno y momentos muy malos. El siempre ha sido consciente de sus errores, se arrepiente de ellos, pero los malos momentos no oscurece lo que siente al hablar de la etapa en la que vistió la camiseta blanquiazul: “Fueron mis mejores cinco años de fútbol en mi carrera. Hasta en mis peores momentos sentía el cariño de la gente. Hubo altos y bajos pero siempre feliz. Estuve muy a gusto y le tengo un gran cariño al club y a la ciudad”.

Luisinho vive un curso importante. El pasado se lo perdió prácticamente entero por una grave lesión de rodilla, pero en la primera jornada fue titular en la victoria ante Las Palmas por 0-1. El portugués está contento por el estado de esa rodilla: “Está muy bien, como nueva. Está mejor ahora que antes. Recuperé bastante bien. Fueron siete meses sin poder competir pero estoy contento de poder disfrutar del fútbol otra vez”.

El partido será el domingo a las 19 horas en El Alcoraz. Se miden dos de los conjuntos que lograron la victoria en la primera jornada. Aunque en A Coruña se ha hablado mucho de la reducción del tope salarial y se han producido salidas de hombres importantes, Luisinho lo tiene claro: “El Deportivo siempre es candidato para ascender. Por su historia, por su afición... va a ganar muchos partidos en casa y tiene una plantilla bastante buena. La Segunda es larga y competitiva y es pronto para decir quiénes serán los candidatos, pero el Dépor siempre lo es”.

Por último, habló del estilo de su nuevo entrenador, de Míchel, que llegó procedente del Rayo Vallecano: “Le gusta jugar. Es un entrenador valiente. Cree que tenemos plantilla para eso y estamos muy a gusto con su trabajo”.