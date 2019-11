Sergio García, ante su ex equipo y candidato al ascenso

El Leyma Coruña recibe este domingo a las seis al Chocolates Trapa Palencia, líder de Leb Oro. El técnico Sergio García, al ser preguntado por su ex equipo y su paso por allí (fue el último equipo que dirigió en la liga LEB Oro, y además consiguió el ascenso a la liga ACB en la temporada 2015-2016), reconoce tener unos recuerdos “excelentes. Los voy a tener para siempre. El partido se trata de un reto importante. Palencia es un serio candidato al ascenso, y tenemos un reto. Nosotros estamos preparados para poder competirles. Nuestro objetivo es ganar el partido, pero sabemos la dificultad porque ellos han empezado realmente bien. Es, probablemente, el equipo con más talento ofensivo de la competición y está haciendo grandes partidos (…) Somos conscientes que tenemos que hacer una defensa casi perfecta para tener opciones en el partido. Y eso es en lo que estamos trabajando y en lo que estamos concentrados”.

En referencia al balance del equipo en estas primeras jornadas, Sergio hace más referencia a que se trata de “una carrera de fondo. Yo creo que lo que más me preocupa son las sensaciones como equipo, y en eso, yo creo que estamos creciendo claramente. Nuestro trabajo diario, las sensaciones en los partidos… son cada vez mejores, y aunque ganemos o perdamos partidos, lo que queremos es tener un estilo propio como equipo, y yo creo que poco a poco, lo estamos consiguiendo, por lo que, en ese sentido, el balance está siendo positivo”.

Sin embargo, el técnico del Leyma Coruña, es cauto. Ganarle a Palencia no supondría un cambio de objetivos, “cuando terminas la liga, no te pone a quien le has ganado, sino es sumar palitos. Es decir, ganarle a Palencia cuenta lo mismo que ganar a uno de los anteriores equipos. Si que es verdad que por la entidad del rival y por ser un candidato al ascenso, si que nos puede servir a nivel de refuerzo, como un refuerzo doble del trabajo que estamos haciendo y de creer todavía más en ese camino a seguir. Al final, estoy convencido de que, es cuando lleguemos a los 10 últimos partidos, ahí es cuando vemos donde estamos y donde podemos llegar. Ahí es cuando defines de todo, cual es tu objetivo. Hasta entonces queda muchísimo”.