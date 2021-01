Semana de reuniones en el Deportivo

La crítica situación que vive el Deportivo provoca que sean días de tensión y reuniones dentro del club coruñés. El momento es muy delicado y el fracaso sobrevuela Riazor. El equipo lleva cinco jornadas sin ganar, suma dos puntos de quince posibles y se ha complicado mucho su clasificación para seguir optando al ascenso en la segunda fase. Quedar entre el cuarto y el sexto haría que los blanquiazules dijeran adiós a regresar al fútbol profesional y tendrían que pelear por no descender a la Segunda División dela RFEF, el equivalente actual a Tercera. Faltan siete jornadas y urge un cambio. Están al borde del precipicio.

Ante esta situación, se han producido diferentes reuniones en los últimos días:

1. Entrenador-jugadores. Al finalizar el partido contra el Compostela, con la derrota 0-2 y la mala imagen que dio el equipo, Rubén de la Barrera no quiso esperar y tuvo una charla con sus futbolistas en el vestuario. Era su estreno en Riazor y el rival los había superado ampliamente, fue mejor desde el minuto uno al noventa y fue mejor en todas las partes del campo. “No pude entrar porque estaba cerrada la puerta. Había una charla potente del entrenador. Me marché por respeto. La charla fue muy emotiva”, explicó el presidente, Fernando Vidal

2. La plantilla se encierra en el vestuario. Fue el lunes, antes del entrenamiento en la ciudad deportiva de Abegondo. Los futbolistas son conscientes de que no están dando la talla. Cambia el entrenador, se mantienen ellos y los resultados siguen en caída libre. Tienen que dar varios pasos adelante porque saben que están en el punto de mira y su rendimiento está muy lejos de lo esperado. “Se dijeron las cosas a la cara, hablaron clarito porque es un tema deportivo que ellos tienen que solucionar”, dijo Vidal

3. Mercado. Diferentes reuniones para conocer las necesidades del entrenador, la capacidad de maniobra del club y futbolistas que deben salir y que podrían entrar. Llegó Raí, extremo que ocupa la plaza sub 23 que quedaba libre, y Rolan está en el escaparate porque su ficha es inasumible. A partir de las salidas que puedan cerrarse, se intentará reforzar la plantilla con jugadores que puedan ayudar a Rubén de la Barrera a implantar lo antes posible su modelo de juego.