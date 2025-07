Sambade, tras el "desgaste" del fútbol de élite: "No lo buscaba, después de 26 años necesitaba parar, pero este proyecto con Fàbregas me ilusiona"

José Sambade vuelve al primer plano del fútbol profesional. El exentrenador de porteros del Deportivo de La Coruña, con una larga trayectoria en equipos como el Besiktas, Fulham, Mónaco, la Selección de España o el Granada, acaba de iniciar una nueva etapa en el Como italiano, en la Serie A, dentro del equipo técnico liderado por Cesc Fàbregas.

"Ha sido casi de sorpresa", reconoce Sambade. "Después de mi paso por la Selección y por el Granada, sentía que había cerrado una etapa. Necesitaba una pausa, porque había cosas del fútbol que no me llenaban. Estaba muy a gusto en casa, en A Coruña, con mi gente, con mi escuela, y terminando el doctorado".

Durante ese tiempo, cuenta, recibió algunas propuestas, pero ninguna le convencía. "Estaba un poco cansado. Son muchos años, 26 ya, en el fútbol de máximo nivel. Parece que no, pero acabas muy desgastado. Te dejas muchas cosas por el camino, sobre todo a nivel personal", confiesa.

Ha sido casi de sorpresa. Después de mi paso por la Selección y el Granada, sentía que había cerrado una etapa" José Sambade Nuevo entrenador de porteros del Como

El giro llegó con una llamada inesperada. "Me contactó Dani Guindos, segundo de Cesc, con quien coincidí en el Mónaco. Me dijo que Cesc quería proponerme algo. Le comenté mi situación y me animó. Me dijo que con él iba a estar bien. Y me lo planteó muy bien, desde el lado más humano. Eso fue clave", asegura.

Sambade destaca la conexión personal que ya tenía con Fàbregas. "En el Mónaco teníamos muy buena relación. Es un chico extraordinario, muy inquieto, con muchas ganas de aprender. Perdimos la relación por la pandemia, pero al final la vida te vuelve a juntar".

Pese a su comodidad en A Coruña, el exblanquiazul decidió aceptar el reto. "Me voy con más pesar que otras veces, porque estaba muy bien aquí. Pero esto es otra experiencia. Es un paréntesis. También me ilusiona. Es un proyecto muy interesante".

"El fútbol se ha vuelto muy negocio"

Crítico con algunas dinámicas actuales del fútbol profesional, Sambade cree que "el fútbol se ha vuelto muy impersonal, muy negocio, y eso se lleva por delante a las personas". Sin embargo, ve en este nuevo proyecto una excepción: "Con la gente que voy, creo que voy a estar cómodo".

"A mí esto de los despidos de los entrenadores... A mitad de temporada, ficho a otro, echo a uno, creo que son trabajos incompletos. Creo que a la gente la hay que echar a final de curso. Las notas a final de curso y el fútbol ahora se ha vuelto loco. Estos clubes que tienen tres cuatro entrenadores por temporada, me parece una locura. Detrás de todo eso hay personas, que tienen familia, amigos y al final tienes que cambiar de vida y es una locura lo que vivimos, pero es parte de nuestra vida. Lo tenemos que asumir y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas", comenta.

un futuro con su escuela de porteros

En el horizonte, no obstante, sigue estando su escuela de porteros. "Siempre he dicho que empecé con niños y terminaré con niños. La docencia me gusta mucho. Tengo una ilusión tremenda con ese proyecto y va a seguir funcionando con mi gente", finaliza Sambade.