Salva, sobre jugar con público: “O todos los equipos o ninguno”

Lo planteó el presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez: su idea es que acudiese público a los partidos de su equipo. Su argumentación se basa en que como en fase 3 las decisiones dependen de las comunidades autónomas, al tener el visto bueno de las autoridades canarias podría asistir un tercio del aforo de su estadio. Esto supondría que habría equipos que pudiesen y otros que no, algo que no ve bien el futbolista del Deportivo Salva Ruiz por el beneficio que conlleva esta circunstancia: “O todos los equipos o ningún equipo, Jugar en casa ante tu público te da un plus, te da una energía extra en los momentos malos. Si sanidad cree que es posible, bien, pero no vería bien que unos sí y otros no”. Según informó EL PARTIDAZO, el Consejo Superior de Deportes no tiene intención de autorizar la liga con gente en la grada esta temporada.

El otro tema de esta semana previa al regreso de la competición son los cinco cambios por partido, si beneficia a los grandes o no. “Me parece bien. Es una medida excepcional para un momento excepcional. Es bueno para todos, para prevenir lesiones y que no decaiga mucho el ritmo. Si es cierto que para los equipos con fondo de armario como somos nosotros, puede beneficiar”. De todos modos, aunque sí ve un pequeño beneficio para el Dépor, entiende que en Segunda División, en líneas generales, las plantillas son parejas: “No creo que genera gran desigualdad porque en esta categoría hay mucha competitividad e igualdad”.

El cuadro de Fernando Vázquez sigue afinando su puesta a punto de cara al estreno liguero, que será el sábado catorce de junio en el estadio de Riazor ante el Sporting de Gijón. En estos momentos, el técnico tan sólo tiene la baja por lesión de Mujaid.