Salva Sevilla: “Pido perdón a la afición del Deportivo, no era mi intención ofender a nadie”

Salva Sevilla comenzó su presentación como nuevo jugador del Deportivo de La Coruña pidiendo disculpas por lo sucedido en el play off por el ascenso disputado contra el Mallorca en 2019. El centrocampista andaluz recibió piques de aficionados blanquiazules en la zona mixta de Riazor, después de la victoria del equipo blanquiazul por 2-0 en la ida y, tras el encuentro de vuelta, realizó estas declaraciones: "Se rieron de nosotros cuando yo estaba en zona mixta, se rieron en mi cara cuando estaba hablando con vosotros, ahora nosotros estamos en Primera y ellos en Segunda".

El andaluz se disculpó por esas palabras en la mañana de este miércoles en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo. “Lo primero es pedir disculpas a la afición, pedir perdón pero la gente que me conoce y que sabe cómo soy, sabe que no era mi intención molestar a nadie, ofender a nadie y fue un simple pique que puede pasar en cualquier partido, en cualquier play off, hay muchos nervios y mucha tensión. Nosotros habíamos perdido ahí 0-2 y nos daban por muertos, al final le dimos la vuelta y uno dice cosas que a lo mejor no tiene que decir pero todo debe quedar ahí. Yo soy una persona dentro del campo y otra fuera y tengo muy claro que defiendo los colores del club al que pertenezco de la mejor manera y eso voy a hacer aquí también. Creo que hay que tener carácter, hay que defender lo tuyo a muerte. Yo soy de los que piensa de esta manera y eso voy a hacer aquí”, declaró.

Salva Sevilla aseguró que no tuvo dudas cuando se le presentó la propuesta del Deportivo de La Coruña y espera seguir rindiendo a buen nivel, a pesar de sus 39 años. “La clave de todo es la ilusión y las ganas que tú tengas por jugar al fútbol y eso me sobra. A mí me gusta demasiado el fútbol. Sí que es verdad que a esta edad te tienes que cuidar mucho y lo hago. Cuido la alimentación mucho, el descanso, el cuidarme, el tratarme el hacer un trabajo preventivo antes y por suerte esto se está alargando demasiado, diría yo, pero tengo muchas ganas, mucha ilusión y a veces la cabeza es la que hace que tires para delante”.

El centrocampista ha estado muy pendiente del cuadro herculino en las últimas campañas. “Le he seguido mucho sobre todo desde que jugamos el play off con el Mallorca, he hablado con jugadores que había aquí, y le hemos seguido mucho. Incluso el año pasado, seguimos el play off desde el vestuario. Es un equipo que por circunstancias está donde está, pero no merece estar aquí. Solo tienes que mirar la afición que tiene, los socios que tiene, los desplazamientos que hacen, cómo tratan al jugador. Es un equipo con mucha historia y de categoría superior, es un equipo de Primera División de los de la zona alta, por historia, por afición y por todo. Por circunstancias, está donde está y vamos a trabajar duro para sacarlo de aquí”.