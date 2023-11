Salva Sevilla: “Llevo muchos años en esto y nunca me había pasado una cosa así”

Salva Sevilla reconoce que es difícil comprender la situación de resultados que atraviesa el Deportivo de La Coruña en esta temporada. “Llevo ya muchos años en esto y creo que nunca me ha pasado una cosa así, tan de merecer cosas, tan de ser superior en algunos partidos, donde mereces ganar y, por unas cosas o por otras, no logras cerrar los partidos. Y esto tiene el fútbol, que a veces te penaliza y ahora parece que sea todo en contra. No nos vamos a rendir, quedan muchos partidos aún, quedan muchos puntos y tenemos que seguir mejorando”, declaró tras el empate contra el Tarazona por 1-1.

Con el punto sumado el sábado, el equipo herculino se mantiene a cinco puntos de la zona de play off y a nueve del liderato. El centrocampista andaluz confiesa que “no hay consuelo”. “Es la realidad. No hay consuelo. El fútbol está siendo cruel con nosotros. Creo que nos hemos merecido mucho más en muchos partidos, pero la realidad es que no estamos sacando de tres, y nos está penalizando bastante. Así que nada. Seguiremos insistiendo. Darles las gracias siempre, porque vayamos donde vayamos, hay gente que nos apoya en todo momento. Y es de agradecer el esfuerzo que hacen por nosotros. Somos nosotros los que debemos animarlos a ellos y esperemos que lleguen esos resultados pronto para que estén felices y contentos”, comentó.

El Deportivo se adelantó en el marcador en el minuto 86 y vio cómo el Tarazona empataba en el 95. “Creo que el partido se debía de cerrar mucho antes. Deberíamos haber llegado a esos minutos finales con otro marcador, pero sabiendo que en esta categoría, si no matas los partidos, los equipos al final juegan en largo, te meten en tu área. Con muy poquito nos están penalizando y nos estamos dejando puntos que pueden ser muy importantes de cara al futuro. Hay que ser positivo. Yo sigo creyendo, sigo confiando. Veo al equipo a entrenar, que la gente se entrega. Y esperemos que esos detallitos, caigan de nuestro lado muy pronto”.