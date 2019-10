Salva Ruiz: "Hay un gran equipo y vamos a sacar esto adelante"

“Nosotros tenemos claro que vamos a salir de ahí, tenemos equipo para ello y vamos a trabajar más que nadie para revertir esta situación”. Salva Ruiz tiene el pleno convencimiento de que el Deportivo tiene el potencial suficiente para abandonar la zona baja de la clasificación. En estos momentos, el equipo coruñés es colista, con tan sólo una victoria en once jornadas y 20 tantos encajados, el conjunto más goleado de Segunda División. Son unos números pésimos, unas estadísticas que podrían provocar nervios en los jugadores. El propio Luis César habló del aspecto mental tras la derrota ante Las Palmas, pero el lateral, que llegó este verano procedente del Valencia, niega que, al menos a él, le esté afectando en el aspecto psicológico el mal inicio de temporada: “Por mi parte no existe ningún problema de miedo o de bloqueo. No se si algún compañero te puede decir que lo tiene. Estoy convencido de que vamos a sacar esto adelante y que hay un gran equipo”

Koné ultima su recuperación

El marfileño se lesionó el 25 de septiembre, un esguince de tobillo en un partidillo ante el Fabril. Koné está en la última fase de su recuperación y podría estar a disposición de Luis César de cara al partido del domingo contra el Málaga en Riazor. En la vuelta al trabajo del equipo, se pudo ver al ariete realizando disparos a puerta y aumentando la carga física. Todavía está al margen del grupo pero su evolución es positiva. En el estreno ante Las Palmas, el nuevo técnico optó por Longo como delantero. La vuelta de Koné le dará más opciones ofensivas, puesto que es un delantero de características diferentes al italiano y a Christian Santos.

Luis César también está pendiente del regreso de los internacionales. Mollejo, Montero, Gaku y Lampropoulos estuvieron ausentes en el estadio de Gran Canaria al estar concentrados con sus respectivas selecciones nacionales. Se espera que lleguen en los próximos días y conozcan al nuevo inquilino del banquillo del conjunto coruñés.