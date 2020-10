Salva Ruiz: “Estamos preparados”

El Deportivo ultima su puesta a punto de cara al estreno liguero este domingo en Riazor ante el Salamanca (19 horas). Fernando Vázquez tendrá las bajas de Diego Rolan y Rui Costa y la duda de Héctor Hernández, que se retiró del entrenamiento de esta mañana con molestias en la ingle. Rui Costa está lesionado y Diego Rolan se encuentra fuera de forma y está pendiente de conseguir el permiso de trabajo, para lo cual podría tener que viajar a Uruguay. El equipo terminó la pretemporada con una derrota frente al filial del Valladolid, pero Salva Ruiz no le da demasiada importancia al resultado y ve bien al equipo: “Estamos preparados. Ha sido una pretemporada larga y yo creo que en los partidos se ha notado esa carga de trabajo, pero ahora con la carga ajustada a la semana de partdo yo creo que estamos bien preparados y con lo necesario para hacer un buen inicio de Lga”

El club ha confeccionado una plantilla con futbolistas con experiencia en categorías superiores. Gente como Celso Borges, Uche Agbo, Beauvue o Keko Gontán están llamados a marcar diferencias. Salva también considera que se ha fichado bien: “Todas las posiciones están muy bien cubiertas, con dos jugadores de calidad. En el lateral izquierdo somos dos jugadores con experiencia en Segunda e incluso en Primera. Yo espero aportar seguridad defensiva y luego me gusta incorporarme al ataque. Se ha hecho una buena mezcla con jugadores veteranos con juventud, de la casa y de fuera, jugadores comprometdos que miran por el objetivo y no por el bien individual. El equipo está con muchas ganas”.

Sobre el partido, el defensa espera sacarlo adelante: “Será un partido complicado, pero con ese plus de que es el primero y todos tenemos ganas de hacerlo bien, de agradar y ganar. Espero que eso no se traduzca en nerviosismo, sino en ganas y logremos hacer un buen partido”