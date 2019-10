Salva Ruiz: “Desde que llegué no sé lo que es ganar y es difícil de asumir”

Salva Ruiz ha confirmado que podrá estar a la disposición de Luis César Sampedro para la visita al Fuenlabrada del sábado a las cuatro de la tarde. “Me encuentro bien. Tenía una sobrecarga en el aductor pero espero estar en perfectas condiciones para el fin de semana”, señaló en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El lateral zurdo se incorporó al Deportivo en el último día del mercado de fichajes, con lo que todavía no ha logrado ninguna victoria como blanquiazul. “Desde que he llegado no sé lo que es ganar y es algo difícil de asumir. Tengo muchas ganas de sumar mi primera victoria como jugador del Dépor. Se hace duro estar colista y más cuando ves que hay mimbres para más”, declaró.

El futbolista valenciano ve fuerte al vestuario deportivista. “El vestuario intenta ser fuerte. Nos apoyamos los unos en los otros. Yo intento no pensar en la situación y en darlo todo en cada partido y en cada entrenamiento”, indicó.

El campo del Fuenlabrada, el estadio Fernando Torres, tiene unas dimensiones menores que Riazor. “Hay que abrir bien el equipo y estar intenso en los duelos y ganar las segundas jugadas porque habrá más duelos al ser más reducidas las dimensiones”, finalizó el futbolista del conjunto blanquiazul.